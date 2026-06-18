Обстрел Харьковской области: есть погибшие и раненые среди гражданского населения

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Россия вновь подвергла Харьковскую область массированному обстрелу с использованием авиабомб и беспилотников. Под ударом оказались жилые дома, учебное заведение и даже автомобиль скорой помощи. В результате этих атак среди местных жителей есть погибшие и раненые. Правоохранители уже зафиксировали все разрушения и возбудили уголовные дела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Трагедия в Чугуевском районе

Утром 18 июня российский FPV-дрон атаковал село Украинское в Чугуевском районе. 65-летняя женщина погибла на месте, а её 66-летнего мужа с ранениями госпитализировали. Также в селе Заводское в результате удара беспилотника полностью сгорел частный дом, а в Новом Бурлуке огонь уничтожил многоквартирный дом.

Две авиабомбы

Глава СВА Виктор Коваленко сообщил, что сегодня в 09:45 российская армия сбросила две управляемые авиабомбы вблизи Клиновой-Новоселовки. Информация о разрушениях и пострадавших именно от этого удара пока выясняется, оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру.

Обстрелы Купянского района

В селе Грушевка в результате попадания управляемой авиабомбы погиб 72-летний мужчина. Ранения также получили 18-летний юноша в селе Глушковка и женщина в поселке Шевченково. Кроме того, в селе Подсреднее вражеский FPV-дрон попал в автомобиль скорой помощи — медики не пострадали, но машина повреждена.

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Вовчанская община

На территории общины под вражеский обстрел попал 64-летний гражданский мужчина. Он получил серьезные телесные повреждения, из-за чего его срочно госпитализировали в больницу.

Богодуховский район

Российские беспилотники атаковали Золочевскую общину, где существенно повредили здание школы, частные дома и энергосети. Также в селе Братеница в результате атаки дрона частично разрушен частный дом. Параллельно разрушениям подверглись дома в Дергачах и Безруках Харьковского района.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове состоялась церемония прощания со спасателями и сотрудником Департамента чрезвычайных ситуаций городского совета. Они погибли в результате российского удара в ночь на 15 июня.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска начали атаковать транспорт на дороге между Изюмом и Осколом с помощью дронов-камикадзе "Ланцет". Ранее эти беспилотники в основном наносили удары по центру села, где собирались местные жители. Теперь под ударом оказались подъездные пути, что затрудняет въезд и выезд из населенного пункта.