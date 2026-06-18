Обстріл Харківщини: є загиблі та поранені цивільні

Наслідки удару по Харківщині. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Росія знову масовано обстріляла Харківську область за допомогою авіабомб та безпілотників. Під ударом опинилися житлові будинки, навчальний заклад і навіть автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок цих атак є загиблі та поранені серед місцевих жителів. Правоохоронці вже зафіксували всі руйнування та відкрили кримінальні справи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Трагедія на Чугуївщині

Вранці 18 червня російський FPV-дрон атакував село Українське в Чугуївському районі. 65-річна жінка загинула на місці, а її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували. Також у селі Заводське через удар безпілотника повністю згорів приватний будинок, а в Новом Бурлуці вогонь знищив багатоквартирний будинок.

Дві авіабомби

Очільник СВА Віктор Коваленко повідомив, що сьогодні, о 09:45 російська армія скинула дві керовані авіабомби поблизу Клинової-Новоселівки. Інформація про руйнування та постраждалих саме від цього удару наразі з'ясовується, окупанти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі.

Обстріли Куп’янського району

У селі Грушівка через влучання керованої авіабомби загинув 72-річний чоловік. Поранення також отримали 18-річний юнак у селі Глушківка та жінка в селищі Шевченкове. Крім того, у селі Підсереднє ворожий FPV-дрон поцілив в автомобіль швидкої допомоги — медики не постраждали, але машина понівечена.

Читайте також:

Вовчанська громада

На території громади під ворожий вогонь потрапив 64-річний цивільний чоловік. Він дістав серйозні тілесні ушкодження, через що його терміново госпіталізували до лікарні.

Богодухівський район

Російські безпілотники атакували Золочівську громаду, де суттєво пошкодили будівлю школи, приватні будинки та енергомережі. Також у селі Братениця через атаку дрона частково зруйновано приватну оселю. Паралельно руйнувань зазнали будинки у Дергачах та Безруках Харківського району.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові відбулася церемонія прощання з рятувальниками та працівником Департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Вони загинули внаслідок російського удару в ніч проти 15 червня.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська почали атакувати транспорт на дорозі між Ізюмом та Осколом за допомогою дронів-камікадзе "Ланцет". Раніше ці безпілотники здебільшого били по центру села, де збиралися місцеві жителі. Тепер під ударом опинилися під’їзні шляхи, що ускладнює в’їзд та виїзд з населеного пункту.