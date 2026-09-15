Нападение на Харьковскую область: один погибший и 17 пострадавших за сутки

Пожар после атаки РФ. Фото: ГСЧС Харьковской области

Харьковская область вновь подверглась массированным российским атакам. За прошедшие сутки под ударами оказались Харьков и 19 населенных пунктов области: один человек погиб, еще 17 пострадали, среди них четверо детей. Враг применил КАБы, дроны и РСЗО. Утром удар пришелся по Изюму, где поврежден многоквартирный дом, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Утренний удар

Утром российские войска нанесли массированный удар КАбами по Изюму. По предварительным данным, в результате атаки поврежден многоквартирный дом. На данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте удара работают все экстренные службы.

Последствия атак

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Харьков и 19 населенных пунктов области. В результате обстрелов погиб 26-летний мужчина, еще 17 человек пострадали, среди них четверо детей. В Изюме взрывные ранения получили 12 человек. Среди них — годовалая девочка, мальчики 14 и 17 лет и 16-летняя девушка. 81-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Еще один 62-летний мужчина получил ранение на трассе между Золочевом и Дергачами. В селе Оскол пострадала 63-летняя женщина, в Подлимане Боровской общины — 68-летний мужчина. Еще один 45-летний мужчина был ранен между Шипуватым и Андреевкой Великобурлукской общины.

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Чем атаковали

За прошедшие сутки российские войска применили в Харьковской области девять КАБ, одну реактивную систему залпового огня, БПЛА "Герань-2" и "Ланцет", пять дронов "Молния" и восемь FPV-дронов.

Также зафиксировано 205 беспилотников, тип которых устанавливается. БПЛА атаковали Киевский и Шевченковский районы Харькова.

Что повреждено

В Харькове поврежден автомобиль. В Богодуховском районе пострадали автомобиль, частный дом в Золочеве, административное здание в Одноробовке и нежилое здание в Богодухове. В Купянском районе пострадали автомобиль и торговый павильон в Великом Бурлуке.

Наибольший ущерб зафиксирован в Изюмском районе. В Изюме пострадали пять жилых домов, четыре автомобиля, хозяйственные постройки, гараж и кафе. Также повреждены заведение общественного питания, медицинское учреждение, магазин и электросети в Ивановке, частный дом и учебное заведение в Осколе.

В Савинцах повреждены учебное заведение и музыкальная школа, а в Капитоловке — три частных дома. Также повреждения зафиксированы в Слатыном, Конном, Златополе, Новом Бурлуке и Томаховке.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 229 человек. Всего с момента начала работы пункта там зарегистрировали 59 667 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 262 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили пять атак. Российские войска пытались продвинуться в сторону Лимана, Казачьей Лопани, Обуховки, Старицы и Волоховки. На Купянском направлении враг восемь раз проводил штурмы, пытаясь укрепить свои позиции в направлении Радьковки, Тищенковки, Моначиновки и Кившаровки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в пятницу, 11 сентября, атаковали Харьков с помощью дронов. Попадания зафиксированы в Киевском районе города. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Также Новини.LIVE писали, что в Прудянке 19-летний парень подорвался на мине, которую россияне дистанционно разбросали с помощью дронов. Он ехал по поселку на велосипеде и наехал на взрывоопасный предмет. Несмотря на ранения, парень самостоятельно добрался до больницы.