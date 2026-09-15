Атака на Харківщину: загиблий і 17 постраждалих за добу

Пожежа після атаки РФ. Фото: ДСНС Харківщини

Харківщина знову зазнала масованих російських атак. За минулу добу під ударами були Харків і 19 населених пунктів області: одна людина загинула, ще 17 постраждали, серед них четверо дітей. Ворог застосував КАБи, дрони та РСЗВ. Зранку удар припав по Ізюму, де пошкоджено багатоквартирний будинок, є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Ранковий удар

Зранку російські війська завдали масованого удару КАБами по Ізюму. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють усі екстрені служби.

Наслідки атак

Протягом минулої доби російські війська били по Харкову та 19 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів загинув 26-річний чоловік, ще 17 людей постраждали, серед них четверо дітей. В Ізюмі вибухові поранення отримали 12 людей. Серед них — однорічна дівчинка, хлопці 14 і 17 років та 16-річна дівчина. 81-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Ще один 62-річний чоловік отримав поранення на трасі між Золочевом і Дергачами. У селі Оскіл постраждала 63-річна жінка, у Підлимані Борівської громади — 68-річний чоловік. Ще 45-річний чоловік був поранений між Шипуватим та Андріївкою Великобурлуцької громади.

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Чим атакували

За минулу добу російські війська застосували по Харківщині дев’ять КАБів, одну реактивну систему залпового вогню, БпЛА "Герань-2" і "Ланцет", п’ять дронів "Молнія" та вісім FPV-дронів.

Також зафіксовано 205 безпілотників, тип яких встановлюється. БпЛА атакували Київський і Шевченківський райони Харкова.

Що пошкоджено

У Харкові пошкоджено автомобіль. У Богодухівському районі постраждали автомобіль, приватний будинок у Золочеві, адмінбудівля в Одноробівці та нежитлова будівля в Богодухові. У Куп’янському районі постраждали автомобіль і торговельний павільйон у Великому Бурлуку.

Найбільше пошкоджень зафіксували в Ізюмському районі. В Ізюмі постраждали п’ять житлових будинків, чотири автомобілі, господарські споруди, гараж і кафе. Також пошкоджені заклад харчування, медичний заклад, магазин та електромережі в Іванівці, приватний будинок і навчальний заклад в Осколі.

У Савинцях пошкоджені навчальний заклад і музична школа, а в Капитолівці — три приватні будинки. Також пошкодження є у Слатиному, Кінному, Златополі, Новому Бурлуку та Томахівці.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 229 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 59 667 людей.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 262 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили п’ять атак. Російські війська намагалися просунутися в бік Лимана, Козачої Лопані, Обухівки, Стариці та Волохівки. На Куп’янському напрямку ворог вісім разів проводив штурми, намагаючись покращити свої позиції в напрямку Радьківки, Тищенківки, Моначинівки та Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у пʼятницю, 11 вересня, атакували Харків дронами. Влучання зафіксовано у Київському районі міста. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Також Новини.LIVE писали, що у Прудянці 19-річний хлопець підірвався на міні, яку росіяни дистанційно розкидали за допомогою дронів. Він їхав селищем на велосипеді та наїхав на вибухонебезпечний предмет. Попри поранення, хлопець самостійно дістався лікарні.