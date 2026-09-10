Обстрел Харьковской области: 18 пострадавших и поврежденные дома

Массированный удар по Харьковщине: 18 раненых, есть разрушения
Харьковская область вновь оказалась под массированной атакой российских войск. За сутки под ударами оказались Харьков и 11 населенных пунктов области. 18 человек, в том числе дети, получили ранения и перенесли острую стрессовую реакцию. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, учебных заведений и другой гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Пострадали 18 человек
В селе Искра Изюмской общины ранены сразу восемь человек. В Харькове ранения получила 72-летняя женщина, еще четверо человек перенесли острую реакцию на стресс — 62-летняя женщина, 26-летний мужчина, 16-летняя девушка и 4-летний мальчик.
В Дергачах ранен 55-летний мужчина, еще 43-летний мужчина получил острую стрессовую реакцию. В Изюме пострадали 46-летний мужчина и 48-летняя женщина, а в Золочеве — 41-летний мужчина. Также медики оказали помощь 14-летнему мальчику, который 6 сентября получил ранения в Кегичевке.
Чем атаковали
Российские войска атаковали БПЛА Киевский, Салтовский, Слободской и Холодногорский районы Харькова. Всего по Харьковской области враг применил три КАБ, один "Герань-2", один "Ланцет", семь "Молний", восемь FPV-дронов и 154 беспилотника, тип которых в настоящее время устанавливается.
Разрушения в результате атак
В Харькове повреждены учебное заведение, восемь многоквартирных домов и автомобиль. В Богодуховском районе в Золочеве пострадали складское здание, три автомобиля, два почтовых здания, административное здание, частный дом, хозяйственная постройка и электросети.
В Купянском районе повреждены учебное и дошкольное учреждения в Подсреднем, а также электросети в Червоной Хвиле. В Изюмском районе пострадали частные дома, электросети, железнодорожная инфраструктура, здания и хозяйственные сооружения. В Дергачах повреждены два автомобиля.
В Лозовском районе пострадали два автомобиля и трактор в селе Садовое. В Печенигах повреждено складское здание.
Эвакуация населения
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 277 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 58 630 человек.
Ситуация на фронте
За сутки в Украине зафиксировали 277 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 14 атак. Российские войска пытались продвинуться в районе Козачей Лопани, Лимана и Старицы, а также в направлениях Широкого и Чугуновки. На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Петропавловки и Новоосинового.
Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты поздно вечером 7 сентября атаковали Харьков с помощью дронов. Один из вражеских беспилотников попал в многоэтажный дом в Киевском районе города. Известно об одном пострадавшем.
Также Новини.LIVE писали, что российские войска утром 3 августа атаковали поселок Печениги в Харьковской области. Две ракеты попали в частный сектор, где вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. По предварительным данным, пострадали десять человек, среди них двое детей. Спасатели работают на месте удара и ликвидируют последствия атаки.