Обстріл Харківщини: 18 постраждалих і пошкоджені будинки

Зруйнований будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківщина знову опинилася під масованою атакою російських військ. За добу під ударами були Харків і 11 населених пунктів області. Поранення та гостру реакцію на стрес отримали 18 людей, серед них діти. У регіоні зафіксували пошкодження житлових будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Постраждали 18 людей

У селі Іскра Ізюмської громади поранено одразу вісьмох людей. У Харкові поранень зазнала 72-річна жінка, ще четверо людей отримали гостру реакцію на стрес — 62-річна жінка, 26-річний чоловік, 16-річна дівчина та 4-річний хлопчик.

У Дергачах поранено 55-річного чоловіка, ще 43-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. В Ізюмі постраждали 46-річний чоловік і 48-річна жінка, а в Золочеві — 41-річний чоловік. Також медики надали допомогу 14-річному хлопчику, який 6 вересня зазнав поранень у Кегичівці.

Чим атакували

Російські війська атакували БпЛА Київський, Салтівський, Слобідський та Холодногірський райони Харкова. Загалом по Харківщині ворог застосував три КАБ, один "Герань-2", один "Ланцет", сім "Молній", вісім FPV-дронів та 154 безпілотники, тип яких наразі встановлюють.

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Руйнування від атак

У Харкові пошкоджені навчальний заклад, вісім багатоквартирних будинків та автомобіль. У Богодухівському районі в Золочеві постраждали складська будівля, три автомобілі, дві будівлі пошти, адмінбудівля, приватний будинок, господарча споруда та електромережі.

У Куп’янському районі пошкоджені навчальний і дошкільний заклади в Підсередньому, а також електромережі в Червоній Хвилі. На Ізюмщині постраждали приватні будинки, електромережі, залізнична інфраструктура, будівлі та господарчі споруди. У Дергачах пошкоджені два автомобілі.

У Лозівському районі постраждали два автомобілі та трактор у селі Садове. У Печенігах пошкоджена складська будівля.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 277 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 58 630 людей.

Ситуація на фронті

Протягом доби в Україні зафіксували 277 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 14 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Козачої Лопані, Лимана та Стариці, а також у напрямках Широкого й Чугунівки. На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Петропавлівки та Новоосинового.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти пізно ввечері 7 вересня атакували Харків дронами. Один з ворожих безпілотників влучив в багатоповерхівку у Київському районі міста. Відомо про одну постраждалу людину.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці, 3 серпня, атакували селище Печеніги на Харківщині. Дві ракети влучили у приватний сектор, де спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та автомобіль. Попередньо, постраждали десятеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники працюють на місці удару та ліквідовують наслідки атаки.