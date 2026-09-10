Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Масований удар по Харківщині: 18 поранених, є руйнування

Масований удар по Харківщині: 18 поранених, є руйнування

Ua ru
10 вересня 2026 11:55
Обстріл Харківщини: 18 постраждалих і пошкоджені будинки
Зруйнований будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківщина знову опинилася під масованою атакою російських військ. За добу під ударами були Харків і 11 населених пунктів області. Поранення та гостру реакцію на стрес отримали 18 людей, серед них діти. У регіоні зафіксували пошкодження житлових будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Постраждали 18 людей

У селі Іскра Ізюмської громади поранено одразу вісьмох людей. У Харкові поранень зазнала 72-річна жінка, ще четверо людей отримали гостру реакцію на стрес — 62-річна жінка, 26-річний чоловік, 16-річна дівчина та 4-річний хлопчик.

У Дергачах поранено 55-річного чоловіка, ще 43-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. В Ізюмі постраждали 46-річний чоловік і 48-річна жінка, а в Золочеві — 41-річний чоловік. Також медики надали допомогу 14-річному хлопчику, який 6 вересня зазнав поранень у Кегичівці.

Чим атакували

Російські війська атакували БпЛА Київський, Салтівський, Слобідський та Холодногірський райони Харкова. Загалом по Харківщині ворог застосував три КАБ, один "Герань-2", один "Ланцет", сім "Молній", вісім FPV-дронів та 154 безпілотники, тип яких наразі встановлюють.

Читайте також:

Руйнування від атак

У Харкові пошкоджені навчальний заклад, вісім багатоквартирних будинків та автомобіль. У Богодухівському районі в Золочеві постраждали складська будівля, три автомобілі, дві будівлі пошти, адмінбудівля, приватний будинок, господарча споруда та електромережі.

У Куп’янському районі пошкоджені навчальний і дошкільний заклади в Підсередньому, а також електромережі в Червоній Хвилі. На Ізюмщині постраждали приватні будинки, електромережі, залізнична інфраструктура, будівлі та господарчі споруди. У Дергачах пошкоджені два автомобілі.

У Лозівському районі постраждали два автомобілі та трактор у селі Садове. У Печенігах пошкоджена складська будівля.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 277 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 58 630 людей.

Ситуація на фронті

Протягом доби в Україні зафіксували 277 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 14 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Козачої Лопані, Лимана та Стариці, а також у напрямках Широкого й Чугунівки. На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Петропавлівки та Новоосинового.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти пізно ввечері 7 вересня атакували Харків дронами. Один з ворожих безпілотників влучив в багатоповерхівку у Київському районі міста. Відомо про одну постраждалу людину.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці, 3 серпня, атакували селище Печеніги на Харківщині. Дві ракети влучили у приватний сектор, де спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та автомобіль. Попередньо, постраждали десятеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники працюють на місці удару та ліквідовують наслідки атаки.

Харків Харківська область обстріли Новини Харкова Олег Синєгубов атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації