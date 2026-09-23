Харьковская область под ударом: один погибший, 14 пострадавших и разрушения

Пожар на месте атаки. Фото: Харьковская ОВА

Харьков и область вновь оказались под массированной атакой российских войск. В результате ударов погиб мужчина, ещё 14 человек получили ранения, среди них — ребёнок. В нескольких районах зафиксированы разрушения жилых домов, предприятий, автомобилей и другой гражданской инфраструктуры. В то же время на фронте украинские военные отразили 14 атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия ударов

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Харьков и еще восемь населенных пунктов области. В Киевском и Салтовском районах города зафиксировали атаки беспилотниками. Также были разрушены автосалон, четыре автомобиля и два многоквартирных дома. В Изюме пострадали шесть многоквартирных и восемь частных домов. Там были повреждены еще два автомобиля, хозяйственная постройка и гараж. В Золочеве поврежден частный дом. В Червоной Хвиле повреждены электросети и административное здание, а в Шевченковом — АЗС.

В Слатыно и Дергачах осколки и удары задели два автомобиля. В Близнюках пострадали многоквартирный дом и АЗС. Еще один автомобиль получил повреждения на трассе в Старосалтовской общине.

Жертвы атак

В результате обстрелов погиб мужчина, его данные пока устанавливаются. Еще 14 человек получили ранения или другие последствия атаки. В Харькове получили травмы женщины в возрасте 28 и 35 лет, а также две 21-летние женщины. В Изюме пострадали восемь человек. Среди них — 11-летний мальчик, у которого зафиксировали острую стрессовую реакцию. В Слатыно ранен 35-летний мужчина. Еще один, 42-летний мужчина, получил ранения на трассе в Старосалтовской общине.

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Чем атаковали

За сутки российские войска применили против Харьковской области семь КАБ, один БПЛА типа "Молния" и 10 FPV-дронов. Кроме того, область атаковали 117 беспилотниками, тип которых в настоящее время устанавливается.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 184 человека. С начала работы там зарегистрировали уже 61 298 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 247 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 14 атак противника. Российские войска пытались продвинуться в районе Старицы, Графского и Лимана, а также в направлении Малого Бурлука, Путникова и Радьковки. На Купянском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Боровой.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска два дня подряд атаковали Балаклию в Харьковской области. В результате нового ракетного удара, нанесённого оккупантами днём 19 сентября, пострадали 14-летний ребёнок и 19-летний молодой человек. В городе повреждены частные дома, магазины и административное здание гражданского предприятия.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские беспилотники ночью 21 сентября атаковали Лозовую в Харьковской области. В результате ударов повреждены жилые дома и железнодорожная инфраструктура, вспыхнули пожары. Спасатели спасли женщину и извлекли из-под завалов тело погибшего человека. Утром под ударом оказалась Лозовская община, где погибла женщина.