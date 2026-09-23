Харківщина під ударом: загиблий, 14 постраждалих і руйнування

Пожежа на місці атаки.Фото: Харківська ОВА

Харків і область знову опинилися під масованою атакою російських військ. Унаслідок ударів загинув чоловік, ще 14 людей дістали поранення, серед них дитина. У кількох районах є руйнування житлових будинків, підприємств, автомобілів та іншої цивільної інфраструктури. Водночас на фронті українські військові відбили 14 атак.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки ударів

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися Харків і ще вісім населених пунктів області. У Київському та Салтівському районах міста зафіксували атаки безпілотниками. Також зазнали руйнувань автосалон, чотири автомобілі та два багатоквартирні будинки. В Ізюмі постраждали шість багатоквартирних і вісім приватних будинків. Там понівечені ще два автомобілі, господарська споруда та гараж. У Золочеві зазнав ушкоджень приватний будинок. У Червоній Хвилі пошкоджені електромережі та адміністративна будівля, а в Шевченковому — АЗС.

У Слатиному та Дергачах уламки й удари зачепили два автомобілі. У Близнюках постраждали багатоквартирний будинок та АЗС. Ще один автомобіль зазнав пошкоджень на трасі у Старосалтівській громаді.

Жертви атак

Внаслідок обстрілів загинув чоловік, його дані наразі встановлюють. Ще 14 людей дістали поранення або інші наслідки атаки. У Харкові травмувалися жінки віком 28 і 35 років, а також дві 21-річні жінки. В Ізюмі постраждали вісім людей. Серед них — 11-річний хлопчик, у якого зафіксували гостру реакцію на стрес. У Слатиному поранено 35-річного чоловіка. Ще один, 42-річний чоловік, зазнав поранень на трасі у Старосалтівській громаді.

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Чим атакували

За добу російські війська застосували проти Харківщини сім КАБів, один БпЛА типу "Молнія" та 10 FPV-дронів. Крім того, область атакували 117 безпілотниками, тип яких наразі встановлюється.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 184 людини. Від початку роботи там зареєстрували вже 61 298 людей.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 247 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Російські війська намагалися просунутися біля Стариці, Графського та Лиману, а також у напрямку Малого Бурлука, Путникового і Радьківки. На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Борової.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська два дні поспіль атакували Балаклію на Харківщині. Внаслідок нового ракетного удару, який окупанти завдали вдень 19 вересня, постраждали 14-річна дитина та 19-річний хлопець. У місті пошкоджені приватні будинки, магазини та адміністративна будівля цивільного підприємства.

Також Новини.LIVE писали, що російські безпілотники вночі, 21 вересня, атакували Лозову на Харківщині. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та залізнична інфраструктура, спалахнули пожежі. Рятувальники врятували жінку й дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Вранці під ударом опинилася Лозівська громада, де загинула жінка.