Массированный удар по Харькову: Россия бьет ракетами и дронами

Дата публикации 2 июня 2026 10:06
Спасатель ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 2 июня и утром российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар ракетами и ударными беспилотниками. Попадание зафиксировали сразу в четырех районах города. Повреждены жилые дома, детский сад, школа, предприятия и гражданская инфраструктура. Пострадали более 10 человек, среди них — ребенок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Утренний удар

Утром, 2 июня российские войска обстреляли Харьков. В Киевском районе зафиксировали попадание беспилотника типа "Шахед". Удар пришелся по промышленной зоне города. Окончательные последствия атаки и масштабы повреждений еще уточняются.

Впоследствии еще один удар произошел по Основянскому району. Известно об одном пострадавшем человеке, ему оказывают медицинскую помощь.

Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Комбинированная атака

В ночь на 2 июня, Харьков также был под массированным российским ударом. По данным городских властей, враг выпустил по городу 15 ударных беспилотников и две ракеты. Попадания зафиксировали в Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском районах. Больше всего разрушений претерпел Основянский район, где повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и другие гражданские объекты.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере девять жилых домов. Также взрывной волной и обломками повреждены школа и детский сад.

"Было попадание 15 шахедов и двух баллистических ракет по четырем районам города Харькова. Кроме этого пострадало девять жилых домов, разбит частный жилой дом, выбиты окна в школе и детском саду", — рассказал Игорь Терехов.

Разрушения в районах

В Слободском районе повреждены многоквартирный дом, автомобили и сеть уличного освещения. В Немышлянском районе удар пришелся по офисному зданию, после чего возник пожар. В Киевском районе зафиксировали попадание по территории промышленных предприятий. Именно этот район снова стал целью врага уже утром.

Чрезвычайники ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС Харьковщины

Пострадавшие и пожары

По информации ГСЧС, под ударом этой ночью оказались не только Харьков, но и Барвенковская, Донецкая, Мерефянская и Высочанская громады области. В результате обстрелов на Харьковщине пострадали 14 человек, среди которых один ребенок. Спасатели ликвидировали пожары в жилых домах, хозяйственных постройках, гаражах и автомобилях. Также повреждения получили многоэтажки и частные дома.

На местах ударов с первых минут работали подразделения ГСЧС, полицейские, медики, волонтеры и коммунальные службы, которые помогали жителям и устраняли последствия очередной российской атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 1 июня российские беспилотники атаковали Харьков и населенные пункты области. Под ударами оказались жилые кварталы, частные дома и гражданская инфраструктура. Пострадали девять человек, среди которых жители Харькова, Богодухова и нескольких сел области.

Также Новини.LIVE писали, что российский беспилотник вечером 30 мая атаковал Чугуевский район Харьковской области. В результате удара пострадали двое сотрудников полиции, которые находились на службе. Также повреждения получил служебный автомобиль.

