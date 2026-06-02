Масований удар по Харкову: Росія б'є ракетами та дронами

Рятувальник ліквідовують наслідки атаки.

У ніч на 2 червня та зранку російські війська завдали по Харкову комбінованого удару ракетами та ударними безпілотниками. Влучання зафіксували одразу у чотирьох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, школа, підприємства та цивільна інфраструктура. Постраждали понад 10 осіб, серед них — дитина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Ранковий удар

Зранку, 2 червня російські війська обстріляли Харків. У Київському районі зафіксували влучання безпілотника типу "Шахед". Удар прийшовся по промисловій зоні міста. Остаточні наслідки атаки та масштаби пошкоджень ще уточнюються.

Згодом ще один удар стався по Основʼянському району. Відомо про одну постраждалу людину. Їй надають медичну допомогу.

Вогнеблрець гасить пожежу.

Комбінована атака

У ніч на 2 червня, Харків також був під масованим російським ударом. За даними міської влади, ворог випустив по місту 15 ударних безпілотників та дві ракети. Влучання зафіксували в Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському районах. Найбільше руйнувань зазнав Основ’янський район, де пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та інші цивільні об'єкти.

Рятувальник на місці атаки.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки постраждали щонайменше дев’ять житлових будинків. Також вибуховою хвилею та уламками пошкодило школу й дитячий садок.

"Було влучання 15 шахедів та двох балістичних ракет по чотирьох районах міста Харкова. Крім цього постраждало дев’ять житлових будинків, розтрощено приватний житловий будинок, вибито вікна у школі та дитячому садочку", — розповів Ігор Терехов.

Руйнування в районах

У Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення. У Немишлянському районі удар прийшовся по офісній будівлі, після чого виникла пожежа. У Київському районі зафіксували влучання по території промислових підприємств. Саме цей район знову став ціллю ворога вже зранку.

Надзвичайники ліквідовують наслідки удару.

Постраждалі та пожежі

За інформацією ДСНС, під ударом цієї ночі опинилися не лише Харків, а й Барвінківська, Донецька, Мереф’янська та Височанська громади області. Внаслідок обстрілів на Харківщині постраждали 14 людей, серед яких одна дитина. Рятувальники ліквідовували пожежі у житлових будинках, господарських спорудах, гаражах та автомобілях. Також пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні оселі.

На місцях ударів від перших хвилин працювали підрозділи ДСНС, поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби, які допомагали мешканцям та усували наслідки чергової російської атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 1 червня російські безпілотники атакували Харків і населені пункти області. Під ударами опинилися житлові квартали, приватні будинки та цивільна інфраструктура. Постраждали дев'ятеро людей, серед яких мешканці Харкова, Богодухова та кількох сіл області.

Також Новини.LIVE писали, що російський безпілотник увечері 30 травня атакував Чугуївський район на Харківщині. Внаслідок удару постраждали двоє працівників поліції, які перебували на службі. Також пошкоджень зазнав службовий автомобіль.