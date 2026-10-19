Разрушенный дом. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харьковской области вновь зафиксированы масштабные разрушения в результате российских обстрелов. Под обстрелом оказались жилые дома, автомобили и социальные учреждения. Есть пострадавшие среди мирных жителей, в том числе дети. Кроме того, на фронте российские войска продолжают наступательные действия, пытаясь продвинуться к украинским позициям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов

За прошедшие сутки, 18 октября, российские войска атаковали Харьков и еще 17 населенных пунктов области. Под ударами оказались жилые дома, автомобили, учебные и медицинские учреждения. В результате обстрелов пострадали 11 человек, среди которых двое детей. В областном центре вражеские беспилотники атаковали Основянский и Салтовский районы. В результате ударов поврежден многоквартирный дом. В Богодуховском районе в селе Цаповка пострадали гараж и автомобиль. В Купянском районе повреждена машина в Великом Бурлуке, а также два частных дома в Шевченковом и Новостепановке.

В Изюмском районе наибольшие разрушения зафиксированы в селе Пришиб. Там повреждены три частных дома и учебное заведение. В Боровой под удар попал многоквартирный дом. В Харьковском районе российские атаки повредили два автомобиля в Шовкоплясах и Черкасских Тишках. В Лозовском районе пострадало медицинское учреждение в Лозовой. В Златополе повреждены складское здание и два грузовика.

В Чугуевском районе зафиксировали разрушение частного дома в Мартовом и повреждение автомобиля в Старом Салтове.

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Пострадавшие от атак

В результате российских ударов по Харьковской области пострадали 11 мирных жителей. Среди них — 12-летний мальчик и двухлетняя девочка. Возле села Новая Александровка Великобурлукской общины ранение получил 49-летний мужчина. У 55-летней женщины медики зафиксировали острую стрессовую реакцию.

В Старом Салтове ранены 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. В селе Подвысокое Боровской общины пострадал 84-летний мужчина. В самом Харькове острую стрессовую реакцию получили две женщины в возрасте 56 и 83 лет. Еще четверо человек пострадали в селе Пришиб Донецкой общины. Ранение получил 22-летний мужчина. У 39-летней женщины, 12-летнего мальчика и двухлетней девочки зафиксировали острую реакцию на стресс.

Чем атаковали

Российские войска применяли против Харьковской области ракеты и различные типы беспилотников. За сутки зафиксировано использование:

3 ракет;

5 беспилотников типа "Герань-2";

2 дронов "Ланцет";

3 беспилотника "Молния";

8 FPV-дронов;

94 беспилотника, тип которых еще устанавливается.

Эвакуация в Харьковской области

Несмотря на постоянные обстрелы, в области продолжается эвакуация жителей из опасных территорий. Людей принимают в транзитном пункте в Лозовой, где они могут получить помощь после выезда. За прошедшие сутки через этот пункт прошли 30 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 65 350 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки по всей линии фронта произошло 204 боевых столкновения. Российские войска продолжали наступательные действия, в частности в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили две атаки противника. Российские военные пытались продвинуться в направлении Графского. На Купянском направлении ситуация оставалась напряженной. В течение суток оккупанты 11 раз пытались улучшить свои позиции. Основные наступательные действия были направлены в сторону Купянска и Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали Харьков утром 16 октября. Под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. В результате атаки погибли два человека, ещё 19 получили ранения. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.

Также Новини.LIVE писали, что утром 14 октября российские войска нанесли массированный удар по Харьковской области. Атака началась около пяти часов утра. По предварительным данным, оккупанты применили около 11 ракет, которыми атаковали два энергетических предприятия.