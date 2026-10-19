Зруйнований будинок. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Харківщини

На Харківщині знову зафіксували масштабні руйнування після російських обстрілів. Під ударами опинилися житлові будинки, автомобілі та соціальні заклади. Є постраждалі серед мирних жителів, зокрема діти. Крім того, на фронті російські війська продовжують наступальні дії, намагаючись просунутися до українських позицій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби, 18 жовтня, російські війська атакували Харків та ще 17 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, автомобілі, навчальний і медичний заклади. Унаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед яких двоє дітей. В обласному центрі ворожі безпілотники атакували Основ'янський та Салтівський райони. Внаслідок ударів пошкоджено багатоквартирний будинок. У Богодухівському районі в селі Цапівка постраждали гараж та автомобіль. У Куп'янському районі пошкоджено машину у Великому Бурлуку, а також два приватні будинки у Шевченковому та Новостепанівці.

В Ізюмському районі найбільше руйнувань зафіксували в селі Пришиб. Там пошкоджено три приватні будинки та навчальний заклад. У Боровій під удар потрапив багатоквартирний будинок. У Харківському районі російські атаки пошкодили два автомобілі в Шовкоплясах і Черкаських Тишках. У Лозівському районі постраждав медичний заклад у Лозовій. У Златополі пошкоджено складську будівлю та дві вантажівки.

У Чугуївському районі зафіксували руйнування приватного будинку в Мартовому та пошкодження автомобіля у Старому Салтові.

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Постраждалі від атак

Унаслідок російських ударів по Харківщині постраждали 11 мирних жителів. Серед них — 12-річний хлопчик та дворічна дівчинка. Біля села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади поранення отримав 49-річний чоловік. У 55-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

У Старому Салтові поранені 58-річний чоловік та 56-річна жінка. У селі Підвисоке Борівської громади постраждав 84-річний чоловік. У самому Харкові гостру реакцію на стрес отримали дві жінки віком 56 та 83 роки. Ще четверо людей постраждали в селі Пришиб Донецької громади. Поранення отримав 22-річний чоловік. У 39-річної жінки, 12-річного хлопчика та дворічної дівчинки зафіксували гостру реакцію на стрес.

Чим атакували

Російські війська застосовували проти Харківщини ракети та різні типи безпілотників. За добу зафіксовано використання:

3 ракет;

5 безпілотників типу "Герань-2";

2 дронів "Ланцет";

3 безпілотників "Молнія";

8 FPV-дронів;

94 безпілотників, тип яких ще встановлюють.

Евакуація на Харківщині

Попри постійні обстріли, в області триває евакуація жителів із небезпечних територій. Людей приймають у транзитному пункті в Лозовій, де вони можуть отримати допомогу після виїзду. За минулу добу через цей пункт пройшли 30 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 65 350 осіб.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 204 бойові зіткнення. Російські війська продовжували наступальні дії, зокрема на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника. Російські військові намагалися просунутися в напрямку Графського. На Куп'янському напрямку ситуація залишалася напруженою. Протягом доби окупанти 11 разів намагалися покращити свої позиції. Основні наступальні дії були спрямовані в бік Куп'янська та Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували Харків вранці 16 жовтня. Під ударом опинилися залізнична та енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Через пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишилися 180 тисяч абонентів.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 14 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харківщині. Атака почалася близько п'ятої години ранку. За попередніми даними, окупанти застосували близько 11 ракет, якими атакували два енергетичні підприємства.