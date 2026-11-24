СБУ задержала мужчину. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

В Харькове задержали 59-летнего гражданина России, которого подозревают в распространении пророссийских призывов. Мужчина годами жил в городе и поддерживал кремлевскую идеологию в Telegram. В своих сообщениях он выступал против территориальной целостности Украины и восхвалял российских оккупантов. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Пророссийская деятельность

По данным СБУ, задержанный — 59-летний гражданин России, проживающий в Харькове еще с довоенных времен. Мужчина занимается розничной торговлей автомобильными запчастями. Следствие установило, что он поддерживал захватническую политику Кремля и неоднократно призывал к изменению территории и государственных границ Украины. Также мужчина оправдывал российскую агрессию и восхвалял военных страны-оккупанта.

Для распространения своих взглядов он использовал пророссийские Telegram-каналы. Там харьковчанин оставлял комментарии под антиукраинскими публикациями. В частности, он выражал желание, чтобы в результате российской агрессии Украина лишилась выхода к морю и прекратила существование как независимое государство. Кроме того, называл нашу страну "экспериментом над русским народом".

Мужчина также сравнивал российских военных с героями Второй мировой войны. Военные преступления оккупантов на захваченных украинских территориях он называл "подвигами".

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Какое наказание грозит

Противоправный характер высказываний мужчины подтвердила судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза, назначенная СБУ. На основании собранных доказательств следователи сообщили харьковчанину о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

частями 1 и 2 статьи 110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное повторно;

частью 1 статьи 436-2 — прославление лиц, осуществлявших вооруженную агрессию России против Украины.

По этим статьям мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Наказание предательницы в Харькове

Ранее в Харькове суд вынес приговор бывшей военнослужащей Государственной пограничной службы Украины, которая во время оккупации Купянского района перешла на работу в созданное россиянами предприятие "Купянская железная дорога". Женщина занимала должность инженера кадровой службы и получала зарплату в размере 45 тысяч российских рублей. Кроме того, она занималась поиском работников для оккупационного предприятия, предлагала местным жителям вакансии, рассказывала о зарплатах и социальных льготах.

До этого женщина служила по контракту в ГПСУ и имела звание мастер-сержанта. После начала полномасштабного вторжения она не выполнила приказ о выезде на подконтрольную Украине территорию и отказалась возвращаться на военную службу даже после освобождения Купянска. Осовянский районный суд Харькова признал её виновной в пособничестве государству-агрессору и дезертирстве. Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ей на 10 лет запретили занимать должности, связанные с организационными, управленческими и хозяйственными функциями. Суд постановил конфисковать принадлежащую ей четверть квартиры площадью 50,4 кв. м.

Кроме того, ранее в Харькове суд вынес приговор местной жительнице, которая в Telegram систематически распространяла пророссийские сообщения, оправдывала агрессию РФ и отрицала российские удары по украинским городам. Женщина оставляла комментарии в открытых чатах в течение 2024 и 2025 годов.

Кроме того, бывшего сотрудника правоохранительных органов из Харьковской области приговорили за государственную измену и сотрудничество с российскими оккупантами. Во время оккупации Дворичной он добровольно устроился на работу в созданную захватчиками «полицию», получал зарплату в рублях и оформлял документы в соответствии с российским законодательством.