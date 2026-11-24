СБУ затримали чоловіка. Фото ілюстративне: Служба безпеки України

У Харкові затримали 59-річного громадянина Росії, якого підозрюють у поширенні проросійських закликів. Чоловік роками жив у місті та підтримував кремлівську ідеологію в Telegram. У дописах він виступав проти територіальної цілісності України й вихваляв російських окупантів. Тепер йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Проросійська діяльність

За даними СБУ, затриманий — 59-річний громадянин Росії, який проживає у Харкові ще з довоєнних часів. Чоловік займається роздрібною торгівлею автомобільними запчастинами. Слідство встановило, що він підтримував загарбницьку політику Кремля та неодноразово закликав до зміни території й державних кордонів України. Також чоловік виправдовував російську агресію та вихваляв військових країни-окупанта.

Для поширення своїх поглядів він використовував проросійські Telegram-канали. Там харків'янин залишав коментарі під антиукраїнськими публікаціями. Зокрема, він висловлював бажання, щоб у результаті російської агресії Україна втратила вихід до моря та припинила існування як незалежна держава. Крім того, називав нашу країну "експериментом над руським народом".

Чоловік також порівнював російських військових із героями Другої світової війни. Воєнні злочини окупантів на захоплених українських територіях він називав "подвигами".

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Яке покарання загрожує

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтвердила судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза, призначена СБУ. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили харків'янину про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частинами 1 та 2 статті 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене повторно;

частиною 1 статті 436-2 — глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Росії проти України.

За цими статтями чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Покарання зрадниці у Харкові

Раніше, у Харкові суд виніс вирок колишній військовослужбовиці Державної прикордонної служби України, яка під час окупації Куп'янщини перейшла на роботу до створеного росіянами підприємства "Куп'янська залізниця". Жінка обіймала посаду інженера кадрової служби та отримувала зарплату в розмірі 45 тисяч російських рублів. Крім того, вона займалася пошуком працівників для окупаційного підприємства, пропонувала місцевим жителям вакансії, розповідала про зарплати та соціальні пільги.

До цього жінка служила за контрактом у ДПСУ та мала звання майстер-сержанта. Після початку повномасштабного вторгнення вона не виконала наказ про виїзд на підконтрольну Україні територію та відмовилася повертатися до військової служби навіть після звільнення Куп'янська. Основ'янський районний суд Харкова визнав її винною в пособництві державі-агресору та дезертирстві. Жінку засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також їй на 10 років заборонили обіймати посади, пов'язані з організаційними, управлінськими та господарськими функціями. Суд постановив конфіскувати належну їй чверть квартири площею 50,4 кв. м.

Також, раніше, у Харкові суд виніс вирок місцевій мешканці, яка у Telegram систематично поширювала проросійські дописи, виправдовувала агресію РФ та заперечувала російські удари по українських містах. Жінка залишала коментарі у відкритих чатах упродовж 2024 та 2025 років.

Крім того, колишнього правоохоронця з Харківщини засудили за державну зраду та співпрацю з російськими окупантами. Під час окупації Дворічної він добровільно пішов працювати до створеної загарбниками "поліції", отримував зарплату в рублях та оформлював документи за російським законодавством.