Как война изменила медицину Харькова: рассказал Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Война заставила Харьков изменить подход к оказанию медицинской помощи. В результате обстрелов была повреждена половина медицинских учреждений города, часть из них уже восстановлена. Медики работают в условиях нехватки кадров и повторных атак. В то же время город ищет способы удержать специалистов, расширить возможности больниц и обеспечить безопасность пациентов и персонала.

Об этом рассказал мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время встречи с медиками на Волыни, передает Новини.LIVE.

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Медицинские учреждения под ударами

По словам мэра, в результате российских обстрелов было повреждено около 50% медицинских учреждений Харькова. Большинство из них уже удалось восстановить. Отдельной проблемой остается нехватка врачей и среднего медицинского персонала. Чтобы удержать специалистов, город ищет дополнительные стимулы. В частности, закупает современное оборудование, которое позволяет расширять перечень медицинских услуг и привлекать больше финансирования от НСЗУ.

"Мы построили реанимационные и операционные отделения под землей, чтобы в любое время была возможность спасать жизни людей", — подчеркнул Игорь Терехов.

Страхование медиков

Терехов также рассказал, что во время полномасштабной войны были случаи, когда медики попадали под повторные российские удары и гибли. По его мнению, государство должно ввести отдельную систему страхования жизни и здоровья для работников медицинской сферы. Это должно стать дополнительной гарантией для людей, которые продолжают работать во время войны.

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Демография Украины

Во время встречи на Волыни также говорили о снижении рождаемости в Украине. Терехов считает, что для изменения демографической ситуации государство должно укрепить финансовую состоятельность украинских семей. Мэр сослался на оценку Всемирного банка, согласно которой в прошлом году за чертой бедности оказалось более 41% украинцев.

"Если будет реализована социальная программа, направленная на преодоление бедности, демографическая ситуация будет совершенно иной. Поэтому основная цель государства — снизить этот уровень", — подчеркнул Игорь Терехов.

Он добавил, что Ассоциация прифронтовых городов и общин уже предложила пакет бюджетных инициатив для улучшения финансового положения семей. Среди предложений — снижение НДС на социально значимые продукты, повышение социальных выплат и минимальной зарплаты.

Как сообщали Новини.LIVE, один год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов отметил, что особый порядок исчисления страхового стажа должен стать одной из ключевых государственных гарантий для людей, которые ежедневно работают в зоне постоянной опасности.

Также Новини.LIVE писали, что официальный прожиточный минимум в Украине составляет чуть более 3 тыс. грн, хотя даже минимальный набор продуктов стоит значительно дороже. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предлагает пересмотреть базовые социальные стандарты и увеличить минимальную зарплату как минимум до 10 тыс. грн, а минимальную пенсию — до 6 тыс. грн.