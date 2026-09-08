Як війна змінила медицину Харкова: розповів Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Війна змусила Харків змінити підхід до медичної допомоги. Через обстріли було пошкоджено половину медзакладів міста, частину вже відновили. Медики працюють в умовах дефіциту кадрів і повторних атак. Водночас місто шукає способи втримати фахівців, розширити можливості лікарень і забезпечити безпеку пацієнтів та персоналу.

Про це розповів мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час спілкування з медиками на Волині, передає Новини.LIVE.

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Медзаклади під ударами

За словами мера, через російські обстріли було пошкоджено близько 50% медичних закладів Харкова. Більшість із них уже вдалося відновити. Окремою проблемою залишається нестача лікарів і середнього медичного персоналу. Щоб утримати фахівців, місто шукає додаткові стимули. Зокрема, закуповує сучасне обладнання, яке дає змогу розширювати перелік медичних послуг і залучати більше фінансування від НСЗУ.

"Ми побудували реанімаційні та операційні відділення під землею, щоб у будь-який час була можливість рятувати життя людей", — наголосив Ігор Терехов.

Страхування медиків

Терехов також розповів, що під час повномасштабної війни були випадки, коли медики потрапляли під повторні російські удари та гинули. На його думку, держава має запровадити окрему систему страхування життя і здоров’я для працівників медичної сфери. Це має стати додатковою гарантією для людей, які продовжують працювати під час війни.

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Демографія України

Під час зустрічі на Волині також говорили про скорочення народжуваності в Україні. Терехов вважає, що для зміни демографічної ситуації держава має посилити фінансову спроможність українських родин. Мер послався на оцінку Світового банку, за якою торік за межею бідності опинився понад 41% українців.

"Якщо буде соціальна програма, спрямована на подолання бідності, демографічна ситуація буде зовсім іншою. Тому основна мета держави — знизити цей рівень", — наголосив Ігор Терехов.

Він додав, що Асоціація прифронтових міст та громад уже запропонувала пакет бюджетних ініціатив для покращення фінансового становища родин. Серед пропозицій — зниження ПДВ на соціально значущі продукти, підвищення соціальних виплат і мінімальної зарплати.

Як повідомляли Новини.LIVE, один рік роботи на прифронтових територіях має зараховуватися як два роки страхового стажу. Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов зазначив, що особливий порядок обчислення страхового стажу має стати однією з ключових державних гарантій для людей, які щодня працюють у зоні постійної небезпеки.

Також Новини.LIVE писали, що офіційний прожитковий мінімум в Україні становить трохи більше 3 тис. грн, хоча навіть мінімальний продуктовий набір коштує значно дорожче. Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пропонує переглянути базові соціальні стандарти та збільшити мінімальну зарплату щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальну пенсію — до 6 тис. грн.