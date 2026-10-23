Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Больницы прифронтовых общин нуждаются в дополнительных средствах, а медики и фармацевты — в гарантиях безопасности и социальной защиты. Из-за российских обстрелов, нехватки персонала и перебоев с поставками лекарств жителям этих территорий становится всё сложнее получать необходимую помощь. В Харькове обсудили, как изменить государственную поддержку медицины в условиях войны.

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов во время межрегионального круглого стола "Доступность медицинских и фармацевтических услуг для жителей прифронтовых территорий", передает Новини.LIVE.

Реклама

Финансирование больниц

Игорь Терехов подчеркнул, что государство должно не только гарантировать медицинскую помощь, но и обеспечить людям реальную возможность ее получить.

"Каждый украинец должен иметь возможность обратиться к врачу, получить необходимую помощь, приобрести назначенные лекарства и не выбирать между собственным здоровьем и самыми необходимыми потребностями семьи", — отметил мэр Харькова.

Последствия российских атак уже ощутимы для медицинской системы города. По словам Терехова, повреждения получили 44 из 49 муниципальных медицинских учреждений Харькова.

Читайте также:

В прифронтовых больницах медики работают под угрозой обстрелов. Учреждениям нужны дополнительная защита, резервное электроснабжение и отопление, чтобы они могли продолжать работу даже в сложных условиях.

"Сегодня невозможно применять подход, при котором мы будем компенсировать всем одинаково", — подчеркнул Терехов.

Он пояснил, что у больниц вблизи линии фронта другие потребности, чем у медицинских учреждений в тылу. При распределении государственных средств необходимо учитывать риски для работников, повреждения зданий и расходы на обеспечение бесперебойной работы. Ассоциация предлагает ввести отдельное финансирование для защищенной медицинской инфраструктуры и резервного обеспечения больниц электроэнергией и теплом.

Как удержать медиков

Еще одна проблема прифронтовых общин — нехватка медицинских работников. Из-за постоянной опасности и сложных условий работы специалисты уезжают, а больницам становится все труднее оказывать помощь пациентам. Терехов призвал определить, какие условия помогут медикам оставаться работать в прифронтовых городах и селах.

"Как сделать так, чтобы люди там оставались? Какой стимул нужен, какое финансирование, какая заработная плата, какие социальные преференции должны получать медицинские работники и работники фармации?" — поднял вопрос мэр Харькова.

Среди возможных решений — доплаты за работу в условиях повышенного риска, страхование жизни и здоровья, компенсации и дополнительные социальные гарантии. По мнению Терехова, государственные и местные власти должны совместно работать над тем, чтобы медики не покидали прифронтовые общины из-за опасности и отсутствия надлежащей поддержки.

Почему важно сохранить аптеки

На круглом столе также обсудили проблемы с доступом к лекарствам. Российские атаки на фармацевтические предприятия, склады и аптечную инфраструктуру затрудняют поставки препаратов. Дополнительными препятствиями остаются проблемы с логистикой и опасность для работников. Терехов подчеркнул, что закрытие аптек в небольших населенных пунктах может лишить людей возможности приобрести необходимые препараты.

"Нам нужно сохранить аптечную сеть. Если в небольшом населенном пункте есть аптека, она фактически поддерживает жизнь общины. Если ее не будет, люди могут остаться без доступа к необходимому лечению", — отметил он.

Ассоциация предлагает ввести государственную поддержку аптек, которые продолжают работать в прифронтовых городах и общинах. Среди других инициатив — снижение НДС с 7% до 5% на определенные категории товаров и увеличение финансирования государственных программ компенсации стоимости лекарств.

"Без медицинской инфраструктуры, без фармацевтики не будет страны, не будет людей", — подчеркнул председатель Ассоциации.

Доступ к лечению

Проблемы с получением медицинской помощи касаются не только работы больниц и аптек. Пациентам необходимо пройти обследование, получить диагноз, пройти лечение и, при необходимости, в дальнейшем наблюдаться у специалистов. Для этого требуются лабораторная диагностика, слаженная работа медиков и доступ к назначенным препаратам.

На прифронтовых территориях пройти все эти этапы сложнее из-за поврежденных медучреждений, нехватки персонала, опасности и финансовых трудностей. Об этом заявила президент общественной организации "Всеукраинская ассоциация инфекционистов", заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская.

"Люди деморализованы, они теряют средства, работу. На местном уровне без государственной поддержки проблему медицинской помощи для них решить невозможно", — подчеркнула она.

Голубовская также обратила внимание на необходимость пересмотреть подходы к финансированию медицинских программ. По её словам, расходы на помощь пациентам нужно должным образом учитывать, а не покрывать за счёт заработной платы медицинских работников.

Какие изменения предлагают

В круглом столе приняли участие народный депутат Украины Виктория Вагнер, а также представители медицинского и фармацевтического сообществ, в частности Юлия Клименюк, Ирина Суворова и Дмитрий Черепов. По итогам встречи Игорь Терехов предложил принять резолюцию с рекомендациями относительно доступности медицинских и фармацевтических услуг в прифронтовых общинах. Документ предусматривает меры по защите больниц, поддержке медицинских работников и сохранению доступа к лечению и лекарствам. После согласования резолюцию планируется направить в Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения, Национальную службу здравоохранения Украины и профильные комитеты Верховной Рады.

Ассоциация также предлагает предусмотреть средства на соответствующие меры при подготовке государственного бюджета на 2027 год. В дальнейшем организация планирует собирать ответы от органов власти и координировать работу над предложенными изменениями.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове разработали систему, которая помогает службам быстрее реагировать на российские удары. Благодаря видеонаблюдению место попадания теперь определяют за 30 секунд вместо пяти минут. Также в городе удалось сократить продолжительность воздушных тревог. Этот опыт предлагают распространить на другие украинские общины.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что ассоциация прифронтовых городов и общин, которую возглавляет мэр Харькова Игорь Терехов, обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с предложениями относительно налоговых льгот, компенсаций и доступа бизнеса к финансированию. Среди инициатив также — государственная программа энергетической устойчивости предприятий, работающих вблизи зоны боевых действий.