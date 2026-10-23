Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Лікарні прифронтових громад потребують додаткових коштів, а медики та фармацевти — гарантій безпеки й соціального захисту. Через російські обстріли, нестачу працівників і перебої з постачанням ліків мешканцям цих територій дедалі складніше отримувати необхідну допомогу. У Харкові обговорили, як змінити державну підтримку медицини в умовах війни.

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час міжрегіонального круглого столу "Доступність медичних та фармацевтичних послуг для людей на прифронтових територіях", передає Новини.LIVE.

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Фінансування лікарень

Ігор Терехов наголосив, що держава має не лише гарантувати медичну допомогу, а й забезпечити людям реальну можливість її отримати.

"Кожен українець повинен мати можливість звернутися до лікаря, отримати необхідну допомогу, придбати призначені медикаменти й не обирати між власним здоров’ям та найнеобхіднішими потребами родини", — зазначив мер Харкова.

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Наслідки російських атак уже відчутні для медичної системи міста. За словами Терехова, пошкоджень зазнали 44 із 49 комунальних медичних закладів Харкова.

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У прифронтових лікарнях медики працюють під загрозою обстрілів. Закладам потрібні додатковий захист, резервне електропостачання та опалення, щоб вони могли продовжувати роботу навіть у складних умовах.

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"Неможливо сьогодні застосовувати підхід, за якого ми будемо компенсувати всім однаково", — наголосив Терехов.

Він пояснив, що лікарні поблизу лінії фронту мають інші потреби, ніж медичні заклади в тилу. Під час розподілу державних коштів потрібно враховувати ризики для працівників, пошкодження будівель і витрати на забезпечення безперебійної роботи. Асоціація пропонує запровадити окреме фінансування для захищеної медичної інфраструктури та резервного забезпечення лікарень електроенергією й теплом.

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Як утримати медиків

Ще одна проблема прифронтових громад — нестача медичних працівників. Через постійну небезпеку та складні умови роботи фахівці виїжджають, а лікарням стає важче забезпечувати допомогу пацієнтам. Терехов закликав визначити, які умови допоможуть медикам залишатися працювати у прифронтових містах і селах.

"Як зробити так, щоб люди там залишалися? Який стимул потрібен, яке фінансування, яка заробітна плата, які соціальні преференції мають отримувати медичні працівники та працівники фармації?" — порушив питання мер Харкова.

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Серед можливих рішень — доплати за роботу в умовах підвищеного ризику, страхування життя та здоров’я, компенсації й додаткові соціальні гарантії. На думку Терехова, державна та місцева влада мають спільно працювати над тим, щоб медики не залишали прифронтові громади через небезпеку та відсутність належної підтримки.

Чому важливо зберегти аптеки

На круглому столі також обговорили проблеми з доступом до ліків. Російські атаки на фармацевтичні підприємства, склади й аптечну інфраструктуру ускладнюють постачання препаратів. Додатковими перешкодами залишаються проблеми з логістикою та небезпека для працівників. Терехов наголосив, що закриття аптек у невеликих населених пунктах може позбавити людей можливості придбати необхідні препарати.

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"Нам потрібно зберегти аптечну мережу. Якщо в невеликому населеному пункті є аптека, вона фактично підтримує життя громади. Якщо її не буде, люди можуть залишитися без доступу до необхідного лікування", — зазначив він.

Асоціація пропонує запровадити державну підтримку аптек, які продовжують працювати у прифронтових містах і громадах. Серед інших ініціатив — зниження ПДВ із 7% до 5% на визначені категорії товарів та збільшення фінансування державних програм компенсації вартості ліків.

"Без медичної інфраструктури, без фармації не буде країни, не буде людей", — підкреслив голова Асоціації.

Доступ до лікування

Проблеми з отриманням медичної допомоги стосуються не лише роботи лікарень та аптек. Пацієнтам потрібно пройти обстеження, отримати діагноз, пройти лікування та, за потреби, надалі спостерігатися у фахівців. Для цього необхідні лабораторна діагностика, узгоджена робота медиків і доступ до призначених препаратів.

На прифронтових територіях пройти всі ці етапи складніше через пошкоджені медзаклади, нестачу персоналу, небезпеку та фінансові труднощі. На цьому наголосила президентка ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів", завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська.

"Люди деморалізовані, вони втрачають кошти, роботу. На місцевому рівні без державної підтримки проблему медичної допомоги для них вирішити не можна", — наголосила вона.

Голубовська також звернула увагу на необхідність переглянути підходи до фінансування медичних програм. За її словами, витрати на допомогу пацієнтам потрібно належним чином враховувати, а не покривати за рахунок заробітних плат медичних працівників.

Які зміни пропонують

У круглому столі взяли участь народна депутатка України Вікторія Вагнєр, а також представники медичної та фармацевтичної спільнот, зокрема Юлія Клименюк, Ірина Суворова та Дмитро Черепов. За підсумками зустрічі Ігор Терехов запропонував ухвалити резолюцію з рекомендаціями щодо доступності медичних і фармацевтичних послуг у прифронтових громадах. Документ передбачає заходи для захисту лікарень, підтримки медичних працівників і збереження доступу до лікування та ліків. Після узгодження резолюцію планують надіслати до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я України та профільних комітетів Верховної Ради.

Асоціація також пропонує передбачити кошти на відповідні заходи під час підготовки державного бюджету на 2027 рік. Надалі організація планує збирати відповіді від органів влади та координувати роботу над запропонованими змінами.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові розробили систему, яка допомагає службам швидше реагувати на російські удари. Завдяки відеоспостереженню місце влучання тепер визначають за 30 секунд замість п'яти хвилин. Також у місті вдалося скоротити тривалість повітряних тривог. Цей досвід пропонують поширити на інші українські громади.

Також Новини.LIVE писали, що асоціація прифронтових міст та громад, яку очолює мер Харкова Ігор Терехов, звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо податкових пільг, компенсацій і доступу бізнесу до фінансування. Серед ініціатив також — державна програма енергетичної стійкості підприємств, які працюють поблизу зони бойових дій.