Мэр Харькова Игорь Терехов назвал главные вызовы для Украины

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото иллюстративное: Игорь Терехов/Telegram

Украина уже сейчас должна готовиться к послевоенному развитию и определять приоритеты будущего. Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что страна должна сосредоточиться на развитии производства, укреплении экономики, поддержке ветеранов и возвращении украинцев домой.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова, которое он сделал во время встречи с исполняющим обязанности городского головы Ровно Виктором Шакирзяном.

Портреты погибших украинских Героев. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Будущее Украины

По мнению Игоря Терехова, будущее Украины нужно планировать уже сегодня. Он уверен, что этот вопрос не стоит откладывать до завершения войны.

"Сегодня обществу нужны действия и реальные поступки вместо обещаний. Будущее Украины нужно планировать уже сейчас", — подчеркнул Терехов.

По словам мэра Харькова, одним из главных вопросов остается видение того, какой станет страна после победы. Терехов убежден, что страна должна не только восстановить разрушенное, но и создать основу для дальнейшего развития. Среди приоритетов он назвал новую индустриализацию, развитие современных производств, технологического экспорта и укрепление экономики.

Читайте также:

"Нам нужен ответ на главный вопрос: какой будет страна после войны. Не просто восстановленной, а более сильной. С новой индустриализацией, современными производствами, технологическим экспортом и мощной экономикой", — отметил он.

Отдельно мэр Харькова отметил важность энергетической безопасности, возвращения украинцев домой, поддержки внутренне перемещенных лиц и создания условий для интеграции ветеранов в мирную жизнь.

Поддержка Харькова

Эти темы он обсудил во время встречи в Ровно с исполняющим обязанности городского головы Виктором Шакирзяном. Мэр Харькова напомнил, что сотрудничество между громадами усилилось после начала полномасштабного вторжения России. По его словам, Ровно поддерживало Харьков в самые тяжелые периоды войны не только заявлениями, но и конкретной помощью.

"Сегодня общины не только обеспечивают устойчивость государства, но и формируют практические решения для его будущего", — подчеркнул Терехов.

Игорь Терехов и Виктор Шакирзян. Фото: Игорь Терехов/Telegram

По его убеждению, послевоенное восстановление Украины будет зависеть от сотрудничества государства, местного самоуправления, бизнеса и общества.

"Если государство, громады, бизнес и общество будут действовать вместе, у нас есть все шансы реализовать эти задачи", — подытожил городской голова Харькова.

Игорь Терехов в парке в Ровно. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Ранее Новини.LIVE писали, что городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что благодаря энергетическому острову городу удалось пережить прошлую зиму, несмотря на это, проект продолжают совершенствовать. Также на следующий отопительный сезон выделили не менее 500 миллионов гривен.

Также Новини.LIVE информировали, что Игорь Терехов убежден, что Украине нужна экономика технологических решений, а не дешевых рук; государство должно за каждого своего гражданина, а не массово завозить трудовых мигрантов, которые будут вымывать деньги из нашей экономики. Зато массовый импорт работников станет ударом по мотивации украинцев возвращаться домой.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщали, что 6 июня городской голова Харькова Игорь Терехов поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. Он отметил, что именно медийщики помогают рассказывать миру правду о российских ударах по Украине и поддерживают тех, кто нуждается в помощи.