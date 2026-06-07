Мер Харкова Ігор Терехов назвав головні виклики для України

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото ілюстративне: Ігор Терехов/Telegram

Україна вже зараз має готуватися до післявоєнного розвитку та визначати пріоритети майбутнього. Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що країна має зосередитися на розвитку виробництва, зміцненні економіки, підтримці ветеранів та поверненні українців додому.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова, яку він зробив під час зустрічі з виконувачем обов’язків міського голови Рівного Віктором Шакирзяном.

Портрети загиблих українських Героїв. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Майбутнє України

На думку Ігоря Терехова, майбутнє України потрібно планувати вже сьогодні. Він впевнений, що це питання не варто відкладати до завершення війни.

"Сьогодні суспільству потрібні дії та реальні вчинки замість обіцянок. Майбутнє України потрібно планувати вже зараз", — наголосив Терехов.

За словами мера Харкова, одним із головних питань залишається бачення того, якою стане країна після перемоги. Терехов переконаний, що країна має не лише відновити зруйноване, а й створити основу для подальшого розвитку. Серед пріоритетів він назвав нову індустріалізацію, розвиток сучасних виробництв, технологічного експорту та зміцнення економіки.

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"Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою", — зазначив він.

Окремо мер Харкова наголосив на важливості енергетичної безпеки, повернення українців додому, підтримки внутрішньо переміщених осіб та створення умов для інтеграції ветеранів у мирне життя.

Підтримка Харкова

Ці теми він обговорив під час зустрічі у Рівному з виконувачем обов’язків міського голови Віктором Шакирзяном. Мер Харкова нагадав, що співпраця між громадами посилилася після початку повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, Рівне підтримувало Харків у найважчі періоди війни не лише заявами, а й конкретною допомогою.

"Сьогодні громади не лише забезпечують стійкість держави, а й формують практичні рішення для її майбутнього", — підкреслив Терехов.

Ігор Терехов і Віктор Шакирзян. Фото: Ігор Терехов/Telegram

На його переконання, післявоєнне відновлення України залежатиме від співпраці держави, місцевого самоврядування, бізнесу та суспільства.

"Якщо держава, громади, бізнес і суспільство діятимуть разом, у нас є всі шанси реалізувати ці завдання", — підсумував міський голова Харкова.

Ігор Терехов у парку в Рівному. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Раніше Новини.LIVE писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що завдяки енергетичному острову місту вдалося пережити минулу зиму, попри це, проєкт продовжують удосконалювати. Також на наступний опалювальний сезон виділили щонайменше 500 мільйонів гривень.

Також Новини.LIVE інформували, що Ігор Терехов переконаний, що Україні потрібна економіка технологічних рішень, а не дешевих рук; держава має за кожного свого громадянина, а не масово завозити трудових мігрантів, які вимиватимуть гроші з нашої економіки. Натомість масовий імпорт працівників стане ударом по мотивації українців повертатися додому.

Крім цього, Новини.LIVE повідомляли, що 6 червня міський голова Харкова Ігор Терехов привітав журналістів із професійним святом та подякував їм за роботу. Він наголосив, що саме медійники допомагають розповідати світові правду про російські удари по Україні та підтримують тих, хто потребує допомоги.