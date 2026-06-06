Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил всех медийщиков с праздником

Городской голова Харькова Игорь Терехов: Фото иллюстративное: Игорь Терехов/Telegram

Сегодня, 6 июня, городской голова Харькова Игорь Терехов поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. Он отметил, что именно медийщики помогают рассказывать миру правду о российских ударах по Украине и поддерживают тех, кто нуждается в помощи.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Игоря Терехова.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Поздравление Игоря Терехова

В День журналиста мэр Харькова Игорь Терехов обратился к представителям медиа со словами благодарности за их работу в условиях войны. По его словам, журналисты часто работают там, где людям тяжелее всего — на местах российских ударов, возле разрушенных домов и рядом с теми, кто пережил потерю родных или собственного жилья. Терехов отметил, что такая работа требует не только профессиональных навыков, но и большой внутренней силы.

"Прекрасно понимаю, сколько ресурса забирает ваша работа. Она требует стальной выдержки, смелости, острого ума, внимательности к деталям и безграничной душевной отдачи", — подчеркнул городской голова.

Отдельно мэр Харькова подчеркнул роль журналистов в поддержке украинских военных и пострадавших от войны. По его словам, после выхода журналистских материалов сборы на нужды защитников часто закрываются быстрее, а люди, которые потеряли дом или нуждаются в помощи, находят поддержку неравнодушных.

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"Ваши слова сегодня имеют вполне реальную силу. После опубликованных материалов сборы для наших защитников закрываются гораздо быстрее, а пострадавшие семьи находят поддержку неравнодушных", — отметил Терехов.

Мечты Игоря Терехова

Также он поблагодарил журналистов за честность, любовь к Харькову и Украине, а также за то, что они помогают международному сообществу получать объективную информацию о российской агрессии. В завершение мэр поделился мечтой, чтобы украинские медиа как можно быстрее могли писать не о войне, а о развитии городов, восстановлении и мирной жизни.

"Мечтаю, чтобы совсем скоро ленты новостей наполнились исключительно радостными событиями. Чтобы мы чаще обсуждали архитектуру восстановленных школ, современную застройку, развитие городских пространств и мирное будущее Харькова и Украины", — подытожил он.

Ранее Новини.LIVE писали, что в День памяти детей, погибших из-за войны, городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что к гибели детей невозможно привыкнуть. Он подчеркнул, что каждая потеря — это разрушенное будущее и боль для семей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов поздравил украинских выпускников с Последним звонком и отметил устойчивость поколения, которое взрослело в условиях пандемии, дистанционного обучения, блэкаутов и полномасштабной войны.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, чтоИгорь Терехов убежден, что Украине нужна экономика технологических решений, а не дешевых рук; государство должно за каждого своего гражданина, а не массово завозить трудовых мигрантов, которые будут вымывать деньги из нашей экономики. Зато массовый импорт работников станет ударом по мотивации украинцев возвращаться домой.