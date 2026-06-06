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Главная Харьков Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил всех медийщиков с праздником

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил всех медийщиков с праздником

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 13:30
Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил всех медийщиков с праздником
Городской голова Харькова Игорь Терехов: Фото иллюстративное: Игорь Терехов/Telegram

Сегодня, 6 июня, городской голова Харькова Игорь Терехов поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. Он отметил, что именно медийщики помогают рассказывать миру правду о российских ударах по Украине и поддерживают тех, кто нуждается в помощи.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Игоря Терехова.

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Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Поздравление Игоря Терехова

В День журналиста мэр Харькова Игорь Терехов обратился к представителям медиа со словами благодарности за их работу в условиях войны. По его словам, журналисты часто работают там, где людям тяжелее всего — на местах российских ударов, возле разрушенных домов и рядом с теми, кто пережил потерю родных или собственного жилья. Терехов отметил, что такая работа требует не только профессиональных навыков, но и большой внутренней силы.

"Прекрасно понимаю, сколько ресурса забирает ваша работа. Она требует стальной выдержки, смелости, острого ума, внимательности к деталям и безграничной душевной отдачи", — подчеркнул городской голова.

Отдельно мэр Харькова подчеркнул роль журналистов в поддержке украинских военных и пострадавших от войны. По его словам, после выхода журналистских материалов сборы на нужды защитников часто закрываются быстрее, а люди, которые потеряли дом или нуждаются в помощи, находят поддержку неравнодушных.

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"Ваши слова сегодня имеют вполне реальную силу. После опубликованных материалов сборы для наших защитников закрываются гораздо быстрее, а пострадавшие семьи находят поддержку неравнодушных", — отметил Терехов.

Мечты Игоря Терехова

Также он поблагодарил журналистов за честность, любовь к Харькову и Украине, а также за то, что они помогают международному сообществу получать объективную информацию о российской агрессии. В завершение мэр поделился мечтой, чтобы украинские медиа как можно быстрее могли писать не о войне, а о развитии городов, восстановлении и мирной жизни.

"Мечтаю, чтобы совсем скоро ленты новостей наполнились исключительно радостными событиями. Чтобы мы чаще обсуждали архитектуру восстановленных школ, современную застройку, развитие городских пространств и мирное будущее Харькова и Украины", — подытожил он.

Ранее Новини.LIVE писали, что в День памяти детей, погибших из-за войны, городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что к гибели детей невозможно привыкнуть. Он подчеркнул, что каждая потеря — это разрушенное будущее и боль для семей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов поздравил украинских выпускников с Последним звонком и отметил устойчивость поколения, которое взрослело в условиях пандемии, дистанционного обучения, блэкаутов и полномасштабной войны.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, чтоИгорь Терехов убежден, что Украине нужна экономика технологических решений, а не дешевых рук; государство должно за каждого своего гражданина, а не массово завозить трудовых мигрантов, которые будут вымывать деньги из нашей экономики. Зато массовый импорт работников станет ударом по мотивации украинцев возвращаться домой.

поздравления Игорь Терехов Новости Харькова День журналиста праздник
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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