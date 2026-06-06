Мер Харкова Ігор Терехов привітав всіх медійників зі святом

Міський голова Харкова Ігор Терехов: Фото ілюстративне: Ігор Терехов/Telegram

Сьогодні, 6 червня, міський голова Харкова Ігор Терехов привітав журналістів із професійним святом та подякував їм за роботу. Він наголосив, що саме медійники допомагають розповідати світові правду про російські удари по Україні та підтримують тих, хто потребує допомоги.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Ігоря Терехова.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Привітання Ігоря Терехова

У День журналіста мер Харкова Ігор Терехов звернувся до представників медіа зі словами подяки за їхню роботу в умовах війни. За його словами, журналісти часто працюють там, де людям найважче — на місцях російських ударів, біля зруйнованих будинків та поруч із тими, хто пережив втрату рідних або власного житла. Терехов зазначив, що така робота вимагає не лише професійних навичок, а й великої внутрішньої сили.

"Чудово розумію, скільки ресурсу забирає ваша робота. Вона вимагає сталевої витримки, сміливості, гострого розуму, уважності до деталей та безмежної душевної віддачі", — наголосив міський голова.

Окремо мер Харкова підкреслив роль журналістів у підтримці українських військових та постраждалих від війни. За його словами, після виходу журналістських матеріалів збори на потреби захисників часто закриваються швидше, а люди, які втратили дім чи потребують допомоги, знаходять підтримку небайдужих.

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"Ваші слова сьогодні мають цілком реальну силу. Після опублікованих матеріалів збори для наших захисників закриваються набагато швидше, а постраждалі родини знаходять підтримку небайдужих", — зазначив Терехов.

Мрії Ігоря Терехова

Також він подякував журналістам за чесність, любов до Харкова та України, а також за те, що вони допомагають міжнародній спільноті отримувати об'єктивну інформацію про російську агресію. На завершення мер поділився мрією, щоб українські медіа якнайшвидше могли писати не про війну, а про розвиток міст, відбудову та мирне життя.

"Мрію, щоб зовсім скоро стрічки новин наповнилися винятково радісними подіями. Щоб ми частіше обговорювали архітектуру відновлених шкіл, сучасну забудову, розвиток міських просторів та мирне майбутнє Харкова та України", — підсумував він.

Раніше Новини.LIVE писали, що у День вшанування пам’яті дітей, які загинули через війну, міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що до загибелі дітей неможливо звикнути. Він підкреслив, що кожна втрата — це зруйноване майбутнє і біль для родин.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Терехов привітав українських випускників з Останнім дзвоником та відзначив стійкість покоління, яке дорослішало в умовах пандемії, дистанційного навчання, блекаутів та повномасштабної війни.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що Ігор Терехов переконаний, що Україні потрібна економіка технологічних рішень, а не дешевих рук; держава має за кожного свого громадянина, а не масово завозити трудових мігрантів, які вимиватимуть гроші з нашої економіки. Натомість масовий імпорт працівників стане ударом по мотивації українців повертатися додому.