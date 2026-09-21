Мэр Харькова Терехов призвал возобновить переговоры ради мира

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

21 сентября во всем мире отмечают Международный день мира. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что для Украины мир означает возможность вернуться к обычной жизни без страха за близких. Он также выступил за возобновление переговоров и действенные гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Пост мэра Харькова. Фото: скриншот из Facebook

День мира

В Международный день мира мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что украинцы хотят вернуть себе обычные вещи: спокойный сон, возможность отпускать детей гулять, собираться за одним столом с близкими и ждать возвращения тех, кто защищает страну.

По его словам, для Харькова и других прифронтовых городов Международный день мира — это повод напомнить миру, что способность украинцев выдерживать войну не означает готовность жить в ней постоянно.

"Для миллионов украинских семей простое "спокойной ночи" давно означает больше, чем обычные слова. За ним — надежда, что утром все будут живы. Мы хотим вернуть себе простые вещи. Спать до утра. Отпускать детей гулять и просить только вовремя вернуться домой. Собираться за одним столом с близкими, которых разлучила война. Дождаться тех, кто нас защищает", — написал Терехов.

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Нужны переговоры

Мэр Харькова подчеркнул, что город продолжает работать, помогать людям и восстанавливать разрушенное. В то же время погибших в результате российской агрессии невозможно вернуть, а война ежедневно уносит новые жизни. Поэтому Терехов выступил за использование каждой возможности для прекращения войны. Он заявил, что поддерживает украинскую переговорную команду и выступает за возобновление переговоров.

"Мы работаем, помогаем друг другу, восстанавливаем разрушенное. Но людей, которых убил агрессор, вернуть невозможно. И каждый день война уносит ещё чью-то жизнь. Поэтому для нас так важно использовать каждую возможность, чтобы остановить её", — добавил мэр.

По его словам, результатом дипломатических усилий должно стать не просто соглашение, а реальное прекращение обстрелов и спасение человеческих жизней.

Гарантии безопасности

Терехов также заявил, что Украине нужен прочный мир, который должен быть подкреплен силой государства и действенными международными гарантиями безопасности. Он считает, что такие гарантии должны создать условия, при которых новое нападение будет иметь неизбежную и неприемлемую для агрессора цену.

"Нам нужен длительный мир, подкрепленный силой Украины и действенными международными гарантиями безопасности. Они должны создать условия, при которых агрессор поймет: ответ на новое нападение будет неизбежным, а его цена — неприемлемой", — заявил Игорь Терехов.

Жизнь после войны

Мэр Харькова отметил, что хочет видеть восстановление Украины и развитие её городов и общин. Речь идёт, в частности, об открытии новых предприятий, возвращении семей домой, рабочих местах и возможности планировать жизнь на годы вперёд.

"Мы должны добиться мира, который позволит нашим детям вырасти и вырастить своих детей без войны", — подчеркнул Терехов.

Сколько людей проживает в Харькове

Отметим, что в Харькове сейчас проживает около 1,4 млн человек, из них 223 тысячи — внутренне перемещенные лица. По данным мэра Игоря Терехова, количество жителей города постепенно растет. Об этом, в частности, свидетельствует увеличение числа детей, пошедших в этом году в первый класс. Мэр отметил, что положительную динамику в отношении населения Харькова можно увидеть именно по количеству первоклассников.

Как сообщали Новини.LIVE, официальный прожиточный минимум в Украине составляет чуть более 3 тыс. грн, хотя даже минимальный набор продуктов стоит значительно дороже. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предлагает пересмотреть базовые социальные стандарты и увеличить минимальную зарплату как минимум до 10 тыс. грн, а минимальную пенсию — до 6 тыс. грн.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области создали отдельную систему оповещения для бизнеса в связи с угрозой реактивных «Шахедов». Её уже протестировали, и автозаправочная станция в полной мере ею пользуется. В дальнейшем систему планируют распространить на другие предприятия и коммунальные объекты.