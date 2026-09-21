Мер Харкова Терехов закликав відновити переговори заради миру

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що для України мир означає можливість повернутися до звичайного життя без страху за рідних. Він також виступив за відновлення переговорів і дієві гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Дописа мера Харкова. Фото: скриншот із Facebook

День миру

У Міжнародний день миру мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що українці хочуть повернути собі звичайні речі: спокійний сон, можливість відпускати дітей гуляти, збиратися за одним столом із близькими та чекати повернення тих, хто захищає країну.

За його словами, для Харкова та інших прифронтових міст Міжнародний день миру — це нагода нагадати світові, що здатність українців витримувати війну не означає готовність жити в ній постійно.

"Для мільйонів українських родин просте "на добраніч" давно означає більше, ніж звичайні слова. За ним — надія, що вранці всі будуть живі. Ми хочемо повернути собі прості речі. Спати до ранку. Відпускати дітей гуляти й просити лише вчасно повернутися додому. Збиратися за одним столом із близькими, яких розлучила війна. Дочекатися тих, хто нас захищає", — написав Терехов.

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Потрібні переговори

Мер Харкова наголосив, що місто продовжує працювати, допомагати людям і відновлювати зруйноване. Водночас загиблих через російську агресію неможливо повернути, а війна щодня забирає нові життя. Тому Терехов виступив за використання кожної можливості для припинення війни. Він заявив, що підтримує українську переговорну команду та виступає за відновлення переговорів.

"Ми працюємо, допомагаємо одне одному, відновлюємо зруйноване. Але людей, яких убив агресор, повернути неможливо. І щодня війна забирає ще чиєсь життя. Тому для нас так важливо використати кожну можливість її зупинити", — додав мер.

За його словами, результатом дипломатичних зусиль має стати не просто домовленість, а реальне припинення обстрілів і порятунок людських життів.

Гарантії безпеки

Терехов також заявив, що Україні потрібен тривалий мир, який має бути підкріплений силою держави та дієвими міжнародними гарантіями безпеки. Він вважає, що такі гарантії мають створити умови, за яких новий напад матиме неминучу та неприйнятну для агресора ціну.

"Нам потрібен тривалий мир, підкріплений силою України та дієвими міжнародними гарантіями безпеки. Вони мають створити умови, за яких агресор розумітиме: відповідь на новий напад буде неминучою, а його ціна — неприйнятною", — заявив Ігор Терехов.

Життя після війни

Мер Харкова зазначив, що хоче бачити відновлення України та розвиток її міст і громад. Йдеться, зокрема, про відкриття нових підприємств, повернення родин додому, робочі місця та можливість планувати життя на роки вперед.

"Ми маємо домогтися миру, який дозволить нашим дітям вирости й виростити власних дітей без війни", — наголосив Терехов.

Скільки людей проживає у Харкова

Зазначимо, у Харкові нині проживає близько 1,4 млн людей, з них 223 тисячі — внутрішньо переміщені особи. За даними міського голови Ігоря Терехова, кількість мешканців міста поступово зростає. Про це, зокрема, свідчить збільшення кількості дітей, які цього року пішли до першого класу. Мер зазначив, що позитивну динаміку щодо населення Харкова можна побачити саме за кількістю першокласників.

Як повідомляли Новини.LIVE, офіційний прожитковий мінімум в Україні становить трохи більше 3 тис. грн, хоча навіть мінімальний продуктовий набір коштує значно дорожче. Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пропонує переглянути базові соціальні стандарти та збільшити мінімальну зарплату щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальну пенсію — до 6 тис. грн.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині створили окрему систему оповіщення для бізнесу через загрозу реактивних "Шахедів". Її вже протестували, і автозаправна станція повністю нею користується. Надалі систему планують поширити на інші підприємства та комунальні об'єкти.