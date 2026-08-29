Мэр Харькова Игорь Терехов назвал главную обязанность перед погибшими

Мэр Харькова Игорь Терехов возлагает цветы. Фото: Telegram/Игорь Терехов

В День памяти защитников Украины в Харькове почтили память военных, погибших в борьбе за независимость страны. Мэр Игорь Терехов подчеркнул, что память о павших должна проявляться не только в чествовании их подвига, но и в ежедневной поддержке семей погибших, ветеранов и раненых бойцов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Участники памятного мероприятия в центре Харькова. Фото: Харьковский городской совет

Память о погибших защитниках

По словам Игоря Терехова, каждый из павших защитников оставил семью, дом и привычную жизнь, чтобы защищать Украину. Поэтому важно не только помнить их имена, но и рассказывать следующим поколениям, какой ценой страна завоевывает свободу.

"Каждая жизнь, утраченная в этой войне, — это отдельная история, это мечты и планы, которые уже никогда не сбудутся. Поэтому наш долг — не допустить, чтобы эти жертвы стали лишь страницами истории", — отметил Игорь Терехов.

Игорь Терехов вместе с харьковчанами чтит память павших Героев. Фото: Харьковский городской совет

Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков помнит своих защитников и защитниц, а их подвиг навсегда останется частью истории города. Во время мероприятия Игорь Терехов также рассказал о том, что именно город и государство должны делать для семей погибших и военных, возвращающихся с фронта. По его мнению, сохранение имен Героев в названиях улиц важно, но память не должна ограничиваться только этим.

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"Настоящая ответственность выражается в практических шагах: постоянной помощью семьям погибших, современной реабилитацией ветеранов, их полноценной интеграцией в общество и абсолютной безбарьерностью для раненых бойцов", — подчеркнул Игорь Терехов.

По словам Игоря Терехова, эту работу невозможно когда-либо считать завершённой. Городу всегда будет что улучшать в поддержке военных, ветеранов и семей погибших.

Участники памятного мероприятия в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Каким должен быть Харьков после войны

Игорь Терехов отметил, что украинские военные отдали жизнь за независимую и свободную страну и право украинцев самим определять свое будущее. Именно поэтому благодарность павшим должна проявиться и в том, какими будут Украина и Харьков после войны.

"Настоящим мерилом нашей благодарности станет страна, которую мы построим после войны. Украина, достойная каждого её защитника и защитницы. И Харьков, достойный всех, кто его отстоял", — заявил Игорь Терехов.

Участники мероприятия с цветами и плакатами в память о погибших. Фото: Харьковский городской совет

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове усиливают защиту от российских дронов. Антидроновые сетки устанавливают на направлениях, которые определяют военные. Работы уже начала областная военная администрация. Город параллельно устанавливает собственную защиту и согласовывает все решения с военными, отвечающими за это направление. Такая защита уже доказала свою эффективность.

Также Новини.LIVE писали, что государство должно устранить бюрократические препятствия, мешающие внутренне перемещённым лицам получать компенсацию за утраченное жилье. В частности, речь идет о случаях, когда из-за оккупации или активных боевых действий люди физически не могут получить акт обследования своего имущества.