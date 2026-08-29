Мер Харкова Ігор Терехов назвав головний обов'язок перед полеглими

Мер Харкова Ігор Терехов покладає квіти. Фото: Telegram/Ігор Терехов

У День пам'яті захисників України в Харкові вшанували військових, які загинули в боротьбі за незалежність країни. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що пам'ять про полеглих має проявлятися не лише у вшануванні їхнього подвигу, а й у щоденній підтримці родин загиблих, ветеранів і поранених бійців.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Учасники пам'ятного заходу в центрі Харкова. Фото: Харківська міська рада

Пам'ять про загиблих захисників

За словами Ігоря Терехова, кожен із полеглих захисників залишив родину, дім та звичне життя, щоб боронити Україну. Тому важливо не лише пам'ятати їхні імена, а й розповідати наступним поколінням, якою ціною країна виборює свободу.

"Кожне життя, втрачене у цій війні, — це окрема історія, це мрії та плани, які вже ніколи не здійсняться. Тому наш обов’язок — не дозволити, щоб ці жертви стали лише сторінками історії", — зазначив Ігор Терехов.

Ігор Терехов разом із харків'янами вшановує полеглих Героїв. Фото: Харківська міська рада

Ігор Терехов наголосив, що Харків пам'ятає своїх захисників і захисниць, а їхній подвиг назавжди залишиться частиною історії міста. Під час заходу Ігор Терехов сказав і про те, що саме місто та держава мають робити для родин полеглих і військових, які повертаються з фронту. На його думку, збереження імен Героїв у назвах вулиць важливе, але пам'ять не повинна обмежуватися лише цим.

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"Справжня відповідальність доводиться практичними кроками: постійною допомогою сім’ям загиблих, сучасною реабілітацією ветеранів, їхньою повноцінною інтеграцією в суспільство та абсолютною безбар’єрністю для поранених бійців", — наголосив Ігор Терехов.

За словами Ігоря Терехова, цю роботу неможливо одного дня вважати завершеною. Місту завжди буде що покращувати у підтримці військових, ветеранів та сімей загиблих.

Учасники пам'ятного заходу в Харкові. Фото: Харківська міська рада

Яким має бути Харків після війни

Ігор Терехов зазначив, що українські військові віддали життя за незалежну і вільну країну та право українців самим визначати своє майбутнє. Саме тому вдячність полеглим має проявитися і в тому, якими Україна та Харків будуть після війни.

"Справжнім мірилом нашої вдячності стане країна, яку ми збудуємо після війни. Україну, гідну кожного її захисника та захисниці. І Харків, вартий усіх, хто його відстояв", — заявив Ігор Терехов.

Учасники заходу з квітами та плакатами на згадку про загиблих. Фото: Харківська міська рада

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові посилюють захист від російських дронів. Антидронові сітки встановлюють на напрямках, які визначають військові. Роботи вже розпочала обласна військова адміністрація. Місто паралельно встановлює власний захист і погоджує всі рішення з військовими, які відповідають за цей напрямок. Такий захист уже показав свою ефективність.

Також Новини.LIVE повідомляли, що держава має усунути бюрократичні перепони, які заважають внутрішньо переміщеним особам отримувати компенсацію за втрачене житло. Зокрема, йдеться про випадки, коли через окупацію або активні бойові дії люди фізично не можуть отримати акт обстеження свого майна.