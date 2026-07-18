Мэр Харькова не перешел в Кабмин: Терехов назвал основные причины

Игорь Терехов. Фото: t.me/apmg_ua

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, почему отказался войти в состав Кабинета министров Украины. По его словам, для начала необходимо создать систему. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас должен оставаться в Харькове.

Об этом Игорь Терехов заявил на встрече с ВПЛ в Полтаве, передает Новини.LIVE.

Почему Терехов не пошел в Кабмин

"Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что нужно создать систему. Конечно, можно просто пройти одно голосование, и на этом все, точка. Я считаю, что нужно создать систему, при которой, во-первых, Верховная Рада будет работоспособной, а большинство — способным принимать решения и брать на себя ответственность", — отметил Терехов.

По его словам, вторым вопросом является то, что приближается тяжелый отопительный сезон. Он говорит, что сейчас должен оставаться в Харькове и с людьми, с которыми прошел путь с начала полномасштабного вторжения.

Терехов подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы закончить войну.

"Закончится война, будем общаться, обсуждать, выстраивать систему государственной власти, выстраивать систему органов местного самоуправления, выстраивать систему, которая будет работать", — говорит мэр Харькова.

В настоящее время Терехов планирует продвигать проблемы прифронтовых громад через соответствующую ассоциацию.

Как писали Новини.LIVE, Терехов сообщил, что останется на своей должности и не рассматривает возможность перехода в новый состав правительства. В то же время он подчеркнул, что готов делиться собственным опытом управления прифронтовым городом и поддерживать работу правительственных чиновников.

Кроме того, Терехов пожелал успехов новому премьер-министру Сергею Корецкому. По его словам, Ассоциация прифронтовых городов и общин будет помогать новому Кабмину в реализации необходимых решений.