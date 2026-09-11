Убийство мужчины в Харьковской области: двум лицам предъявлено подозрение

Полицейский фотографирует оружие. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В селе Хролы Харьковского района обнаружили тело 62-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Полицейские установили двух подозреваемых в совершении преступления. Причиной расправы стала месть за оскорбления покойной жены одного из фигурантов. Обоим мужчинам уже сообщили о подозрении. В настоящее время они задержаны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

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Детали убийства

По данным досудебного расследования, утром 6 сентября один из фигурантов приехал к знакомому на собственном автомобиле. С собой у него было огнестрельное оружие, которое он ранее нашел в зоне боевых действий, а в 2023 году привез в Харьковскую область. Во время встречи мужчина рассказал знакомому, что узнал об оскорблениях, которым при жизни подвергалась его ныне покойная жена со стороны 62-летнего местного жителя. Из-за этого он решил отомстить мужчине.

Фигуранты вместе приехали к дому потерпевшего, забрали его и вывезли за пределы села Хролы. Там между мужчинами возникла словесная перепалка. Во время конфликта 64-летний фигурант достал из багажника автомобиля автомат Калашникова, который привез его знакомый, и выстрелил пострадавшему в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте. После этого оба сообщника покинули место преступления и разъехались по домам.

Создание алиби

После убийства один из подозреваемых выехал за пределы Харьковской области. Чтобы создать себе алиби, он находился в компании друзей. Кроме того, мужчина пытался доказать свою непричастность к преступлению. Он звонил на мобильный номер убитого товарища. На эти звонки отвечала жена погибшего.

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Что изъяли во время обысков

9 сентября полицейские провели санкционированные обыски по местам проживания мужчин и в их автомобилях. Правоохранители изъяли огнестрельное оружие, из которого, по предварительным данным, было совершено убийство. Также у фигурантов нашли боеприпасы, гранаты и другие вещественные доказательства.

Что грозит

Обоих задержали в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 64-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, а также по ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его 67-летнему сообщнику объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Другие убийства

Отметим, что это не первый случай задержания предполагаемых убийц в Харьковской области. Еще одна трагедия произошла ночью 5 июля в одном из поселков Новопокровской общины Чугуевского района. По данным полиции, супруги вместе употребляли алкоголь, после чего между ними возникла бытовая ссора. Во время конфликта 56-летняя женщина взяла кухонный нож и дважды ударила им 55-летнего мужчину. От полученных ранений он скончался на месте.

Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Подозреваемая не отрицала своей причастности и дала следователям показания. В ближайшее время суд должен избрать ей меру пресечения. В случае доказательства вины женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVЕ, в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. По данным следствия, ребенок просто шел в магазин за мороженым, когда на него посреди улицы напал пьяный мужчина.

Также Новини.LIVЕ писали, что в Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении троим парням, избившим двух подростков. Нападавшие объяснили конфликт якобы «враждой» между жителями городов, а само избиение снимали на телефон.