Вбивство чоловіка на Харківщині: двом оголосили підозру

Поліцейський фотографує зброю. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

У селі Хроли Харківського району знайшли тіло 62-річного чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Поліцейські встановили двох підозрюваних у злочині. Причиною розправи стала помста за образи покійної дружини одного з фігурантів. Обом чоловікам уже повідомили про підозру. Наразі їх затримали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

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Деталі вбивства

За даними досудового розслідування, вранці 6 вересня один із фігурантів приїхав до знайомого на власному автомобілі. Із собою він мав вогнепальну зброю, яку раніше знайшов у зоні бойових дій, а у 2023 році привіз на Харківщину. Під час зустрічі чоловік розповів знайомому, що дізнався про образи, яких за життя зазнала його нині покійна дружина від 62-річного місцевого жителя. Через це він вирішив помститися чоловікові.

Фігуранти разом приїхали до будинку потерпілого, забрали його та вивезли за межі села Хроли. Там між чоловіками виникла словесна суперечка. Під час конфлікту 64-річний фігурант дістав із багажника автомобіля автомат Калашникова, який привіз його знайомий, і вистрілив потерпілому в голову. Від отриманого поранення чоловік загинув на місці. Після цього обидва спільники залишили місце злочину та роз'їхалися по домівках.

Створення алібі

Після вбивства один із підозрюваних виїхав за межі Харківської області. Щоб створити собі алібі, він перебував у компанії друзів. Крім того, чоловік намагався показати свою непричетність до злочину. Він телефонував на мобільний номер убитого товариша. На ці дзвінки відповідала дружина загиблого.

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Що вилучили під час обшуків

9 вересня поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання чоловіків та в їхніх автомобілях. Правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, з якої, за попередніми даними, було скоєно вбивство. Також у фігурантів знайшли боєприпаси, гранати та інші речові докази.

Що загрожує

Обох затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 64-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство, а також за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Його 67-річному спільнику оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Інші вбивства

Зазначимо, це не перший випадок затримання ймовірних вбивць на Харківщині. Ще одна трагедія сталася вночі 5 липня в одному із селищ Новопокровської громади Чугуївського району. За даними поліції, подружжя разом вживало алкоголь, після чого між ними виникла побутова сварка. Під час конфлікту 56-річна жінка взяла кухонний ніж і двічі вдарила ним 55-річного чоловіка. Від отриманих поранень він помер на місці.

Правоохоронці затримали жінку та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Підозрювана не заперечувала своєї причетності та дала слідчим показання. Найближчим часом суд має обрати їй запобіжний захід. У разі доведення вини жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. За даними слідства, дитина просто йшла до магазину по морозиво, коли на неї посеред вулиці напав п’яний чоловік.

Також Новини.LIVЕ писали, що на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру трьом хлопцям, які побили двох підлітків. Нападники пояснили конфлікт нібито "ворожнечею" між жителями міст, а саме побиття знімали на телефон.