Методы Терехова применяю по всей Украине. Зеленский может назначить мэра Харкова премьером

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

Иванна Чайка редактор политических новостей

После заявлений об обновлении Кабинета министров в политических кругах и СМИ начали активно обсуждать потенциальных кандидатов на пост премьер-министра Украины. Одним из них стал мэр Харькова Игорь Терехов. Однако окончательное решение остается за Верховной Радой.

Новини.LIVE рассказывают, почему Терехов может стать новым премьер-министром.

Игорь Терехов может возглавить Кабмин

Само появление Терехова среди возможных претендентов стало поводом для более широкой дискуссии: может ли опыт управления одним из крупнейших прифронтовых городов пригодиться уже на уровне всей страны.

Полномасштабная война значительно изменила требования к государственным управленцам. Если раньше ключевыми критериями были политический опыт или работа в центральных органах власти, то сегодня все большее значение приобретают скорость принятия решений, эффективная координация служб и способность обеспечивать жизнедеятельность общин даже под постоянными российскими обстрелами.

Харьков как пример управления городом во время войны

Харьков уже более четырех лет живет фактически в условиях непрерывной чрезвычайной ситуации. Город регулярно подвергается российским ударам, однако продолжает работать: функционируют транспорт, больницы, коммунальные службы, учебные заведения и социальная инфраструктура.

Именно этот опыт сегодня чаще всего упоминают, когда говорят об управленческих компетенциях Терехова. Речь идет не только о реагировании на последствия атак, но и о построении системы, в которой различные службы работают как единый механизм. После очередных ударов коммунальщики, спасатели, медики, энергетики и аварийные бригады следуют четкому алгоритму действий, что позволяет максимально быстро ликвидировать последствия разрушений.

Именно такая модель кризисного управления всё чаще рассматривается как одна из главных характеристик современного руководителя в условиях войны.

Энергетическая устойчивость: опыт, который уже изучают другие общины

Одним из самых серьезных вызовов для Харькова стали массированные атаки на энергетическую инфраструктуру. Город одним из первых начал системно работать над развитием децентрализованной генерации, установкой когенерационных установок и резервных источников питания для критической инфраструктуры.

Энергетическая автономность постепенно стала не просто городским проектом, а вопросом безопасности. Именно поэтому опыт Харькова все чаще упоминают как пример практических решений, которые могут быть полезны и для других украинских общин.

Отдельно эксперты обращают внимание на оперативность принятия решений о получении когенерационных установок от международных партнеров. На этом фоне нередко сравнивают различные подходы украинских городов к подготовке энергетической инфраструктуры к зиме, отмечая, что Харьков одним из первых начал реализовывать конкретные проекты.

Одобрил такое решение Харькова председатель Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максим Бахматов. По его словам, Терехов и мэр Николаева Александр Сенкевич лучше подготовили свои города к возможным кризисным ситуациям, чем мэр Киева Виталий Кличко — столицу.

Отдельно Бахматов подчеркнул, что Терехов продолжает готовить город, который находится значительно ближе к линии фронта, чем Киев, к отопительному сезону и не призывает жителей к эвакуации.

То есть пока Кличко сетовал, что нет денег, Терехов уже забрал установки в Харьков. Только так и должен работать мэр во время войны.

Также в эфире Новини.LIVE Бахматов, комментируя работу Кличко, заявил, что действия мэра Киева — это "хоку". Таким образом, он охарактеризовал стиль управления столицей, обвинив Кличко в нежелании принимать сложные решения, управленческой несостоятельности и неспособности эффективно реагировать на кризисные ситуации.

"Он (Кличко, — ред.), к сожалению, с 2014 года не научился в менеджменте этого. Он не знает, как это делать. И в момент, когда наваливаются проблемы, он просто говорит, Петр Александрович (Пантелеев, заместитель Кличко, — ред.) беги, решай", — заявил Бахматов.

Бесплатный транспорт как элемент социальной политики

Еще одним решением, которое регулярно обсуждается в контексте Харькова, остается бесплатный общественный транспорт. На фоне повышения тарифов во многих украинских городах именно харьковский подход часто становится предметом общественной дискуссии. Городу, находящемуся под постоянными обстрелами, удается сохранять бесплатный проезд для пассажиров.

Для городских властей это стало одним из инструментов поддержки населения в условиях войны, ведь возможность бесплатно пользоваться транспортом напрямую влияет на доступ людей к работе, больницам, учебным заведениям и социальным услугам.

Восстановление во время войны

Отдельного внимания заслуживает восстановление жилого фонда. Несмотря на постоянные российские удары, в Харькове уже есть дома, жильцы которых вернулись в квартиры после полного восстановления. О возвращении жителей в город рассказывал сам Терехов в эксклюзивном интервью Новини.LIVE. Также открываются кафе, магазины и рестораны, что свидетельствует о восстановлении городской жизни.

В то же время речь идет не только о жилье и бизнесе. Одной из особенностей Харькова остается оперативная работа коммунальных служб. После обстрелов город максимально быстро убирает обломки, восстанавливает коммуникации, ремонтирует дороги и устраняет аварийные ситуации. Такой подход стал возможен благодаря четкой координации между всеми городскими службами.

Подземные школы и новая модель образования

Одним из самых заметных проектов Харькова стали подземные школы и детские сады. Город одним из первых начал строить специальные безопасные учебные помещения, позволяющие детям учиться офлайн даже в условиях постоянной угрозы ракетных ударов.

Сегодня этот опыт уже изучают другие общины, которые также ищут возможности вернуть детей к очному обучению без ущерба для безопасности.

Взаимодействие с прифронтовыми общинами

Еще одним направлением работы Терехова стала деятельность в должности председателя Ассоциации прифронтовых городов и общин. Организация объединяет общины, которые ежедневно сталкиваются с похожими вызовами: эвакуация населения, восстановление инфраструктуры, энергетическая безопасность, обеспечение работы коммунальных служб и поиск международного финансирования.

Фактически ассоциация стала площадкой, где местные власти формируют общую позицию по проблемам прифронтовых территорий и продвигают её на государственном уровне.

Поддержка внутренне перемещенных лиц

После начала полномасштабной войны Харьков не только пережил массовые эвакуации, но и принял тысячи внутренне перемещенных лиц из других опасных регионов. В городе постепенно вводились меры, направленные на упрощение получения социальных услуг, гуманитарной помощи и интеграции ВПЛ в жизнь общины. Значительная часть этих механизмов реализовывалась на практике благодаря сотрудничеству городских властей с международными организациями и благотворительными фондами.

Этот опыт нужно распространить на всю Украину.

Почему кандидатура Терехова стала темой для обсуждения

Станет ли Игорь Терехов официальным кандидатом на пост премьер-министра, пока неизвестно. В то же время само появление его фамилии в политических дискуссиях свидетельствует об изменении критериев оценки государственных управленцев.

В военное время всё чаще оценивают не только политический опыт, но и способность управлять крупными системами в условиях постоянного кризиса, быстро восстанавливать критическую инфраструктуру, координировать работу десятков служб и обеспечивать устойчивость общин. Именно эти компетенции сегодня чаще всего связывают с опытом Харькова, который за годы полномасштабной войны стал одним из главных примеров антикризисного управления в Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, возможными кандидатами на пост премьер-министра, помимо Терехова, являются председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" и директор "Укрнафты" Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоровой. Каждый из них по-своему уникален и представляет отдельную модель будущего правительства: энергетическую, технологическую, политическую или муниципальную.

Также Новини.LIVE писали о том, какие компетенции Терехова соответствуют работе премьера. Речь идет о том, что опыт мэра Харькова имеет определенное сходство с работой главы правительства.