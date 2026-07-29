Миллионы наличными: в Харькове раскрыли схему с инвалидностью

Один из участников схемы. Фото: Харьковская областная прокуратура

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харькове раскрыли схему, по которой военнообязанным за деньги оформляли фиктивную инвалидность. Это давало им возможность получить отсрочку от мобилизации. За свои "услуги" участники махинации просили от 5 до 8 тысяч долларов. В ходе обысков у подозреваемых обнаружили наличные на сумму более 14,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Организаторы схемы

По данным следствия, схему организовали двое медиков — невропатолог и заведующий терапевтическим отделением. К махинации также привлекли водителя, оператора компьютерного набора областного учреждения здравоохранения и гражданского мужчину. Водитель и гражданский сообщник искали среди военнообязанных мужчин тех, кто хотел незаконно получить инвалидность. Они знали, что у "клиентов" не было реальных заболеваний, однако за деньги обещали помочь с оформлением необходимых документов.

Фиктивные диагнозы

По версии следствия, врачи составляли медицинские заключения с ложными диагнозами. На их основании военнообязанным оформляли электронные направления в областной медицинский центр.

После этого оператор компьютерного набора принимала и регистрировала документы в системе. Далее материалы направлялись на рассмотрение экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека. На основании этих документов мужчинам могли присваивать группу инвалидности, что в дальнейшем давало основания для отсрочки от мобилизации.

Задержание участников

Участников схемы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе санкционированных обысков у них изъяли более 243 тысяч долларов, около 750 тысяч гривен, более 50 тысяч евро и 700 фунтов. По актуальному курсу НБУ общая стоимость изъятых средств составляет более 14,3 миллиона гривен.

Что грозит

Всем пятерым фигурантам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору, по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Четырем подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы, а также мужчин, которые могли воспользоваться незаконными "услугами".

Подобные дела

Ранее в Харькове правоохранители также раскрывали схемы, связанные с незаконным прохождением ВЛК и оформлением документов для военнообязанных. В одном из таких случаев представитель районного ТЦК и СП, по данным следствия, за 1000 долларов обещал помочь в прохождении военно-врачебной комиссии, оформлении необходимого направления и создании условий для освобождения от мобилизации.

Мужчине было предъявлено подозрение по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискацию имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщали Новини.LIVE, Киевский районный суд Харькова признал виновной врача, которая помогала военнообязанным уклониться от службы в ВСУ. Она оформляла для них фиктивные документы.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 55-летнего гражданина Азербайджана обвиняют в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. Он предлагал оформить фиктивное трудоустройство, "бронь" и командировку в Европу без возвращения. Дело уже передано в суд.