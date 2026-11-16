Женщина идет под зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области во вторник, 17 ноября, ожидается холодная ночь с морозом, туманом и инеем. Днем температура поднимется выше нуля, однако местами пройдет небольшой дождь. Однако уже в среду погода заметно изменится: в регион придёт потепление, которое будет сопровождаться осадками и сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 17 ноября

По прогнозу синоптиков, во вторник, 17 ноября, в Харькове ночью существенных осадков не ожидается. Однако город может окутать слабый туман, также будет образовываться иней. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -1...-3 °C, а днем потеплеет до +3...+5 °C.

Погода в Харьковской области 17 ноября

В Харьковской области 17 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не будет, однако местами возможны слабый туман и иней. Днем синоптики ожидают небольшой дождь. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура составит от 0 до -5 °C. Днём воздух прогреется до +2...+7 °C.

Погода на ближайшие дни

В среду, 18 ноября, в Харьковской области будет облачно и дождливо. Ночью температура составит +1...+6 °C, днем повысится до +8...+13 °C. Ветер южный, 7–12 м/с, днём местами будет усиливаться до 15–20 м/с.

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В четверг, 19 ноября, дождливая погода сохранится. Ночью синоптики прогнозируют +6...+11 °C, а днём — +9...+14 °C. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, с дневными порывами до 15–20 м/с.

В пятницу, 20 ноября, ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем осадки усилятся, местами будут значительными. Температура ночью составит +3...+8 °C, днем — +6...+11 °C. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

В субботу, 21 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Ночью температура составит +1...+6 °C, днем — +5...+10 °C. Юго-западный ветер ослабнет до 5–10 м/с.

Новини.LIVE писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.