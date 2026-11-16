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Головна Харків Мороз, туман і дощ: прогноз погоди у Харкові завтра

Мороз, туман і дощ: прогноз погоди у Харкові завтра

Ua ru
16 листопада 2026 18:48
Погода у Харкові та області 17 листопада: мороз, дощ і туман Новини.LIVE
Жінка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області у вівторок, 17 листопада, очікується холодна ніч із морозом, туманом і памороззю. Вдень температура підніметься вище нуля, проте місцями пройде невеликий дощ. Проте уже у середу погода помітно зміниться: до регіону прийде потепління, яке супроводжуватимуть опади та сильні пориви вітру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 17 листопада

За прогнозом синоптиків, у вівторок, 17 листопада, в Харкові вночі істотних опадів не очікується. Проте місто може огорнути слабкий туман, також утворюватиметься паморозь. Удень пройде невеликий дощ. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура повітря опуститься до -1...-3 °C, а вдень потеплішає до +3...+5 °C.

Погода у Харківській області 17 листопада

На Харківщині 17 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі істотних опадів не буде, проте місцями можливі слабкий туман і паморозь. Удень синоптики очікують невеликий дощ. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура становитиме від 0 до -5 °C. Вдень повітря прогріється до +2...+7 °C.

Погода на найближчі дні

У середу, 18 листопада, на Харківщині буде хмарно та дощитиме. Вночі температура становитиме +1...+6 °C, вдень підвищиться до +8...+13 °C. Вітер південний, 7–12 м/с, удень місцями посилюватиметься до 15–20 м/с.

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У четвер, 19 листопада, дощова погода збережеться. Вночі синоптики прогнозують +6...+11 °C, а вдень — +9...+14 °C. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, із денними поривами до 15–20 м/с.

У п'ятницю, 20 листопада, вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень опади посиляться, подекуди будуть значними. Температура вночі становитиме +3...+8 °C, вдень — +6...+11 °C. Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

У суботу, 21 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями та місцями невеликий дощ. Вночі температура становитиме +1...+6 °C тепла, вдень — +5...+10 °C. Південно-західний вітер послабшає до 5–10 м/с.

Новини.LIVE писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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