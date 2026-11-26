Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области сохранится холодная погода с ночными морозами и минусовой температурой днём. В пятницу, 27 ноября, существенных осадков не прогнозируется, однако северный ветер будет усиливать ощущение холода. В последующие дни морозы станут сильнее, а в начале декабря местами возможен небольшой снег.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове

В пятницу, 27 ноября, в Харькове ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет северным, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 3–5° мороза, а днём — 0–2° мороза. Таким образом, даже в светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше нуля.

Прогноз погоды в Харьковской области

В Харьковской области 27 ноября также будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 2–7° мороза. Днём прогнозируется от 1° тепла до 4° мороза.

Погода в Харьковской области до 1 декабря

Холодная погода сохранится в регионе и в течение следующих дней. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, однако ночные морозы усилятся.

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28 ноября: облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура составит 4–9° мороза, днем — 0–5° мороза.

29 ноября: переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер — 7–12 м/с. Ночью ожидается 4–9° мороза, днём — 1–6° мороза.

30 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 5–10° мороза, днём — 2–7° мороза.

1 декабря: облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололед. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью температура опустится до 7–12° мороза, днём составит 2–7° мороза.

Климатические рекорды Харькова 26 ноября

По данным многолетних наблюдений с 1945 по 2025 год, 26 ноября в Харькове фиксировались как сильные морозы, так и довольно тёплая погода. Минимальная температура воздуха в этот день составляла 19,4° мороза — такой показатель зафиксировали в 1999 году. Зато теплее всего было в 1969 году, когда воздух прогрелся до 11,9° тепла. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет 0,2° мороза.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 08:00 26 ноября радиационный фон в населенных пунктах Харьковской области находился в пределах нормы. Самый высокий из приведенных показателей зафиксировали в Харькове — 17 мкР/ч, самый низкий — в Берестине, где он составлял 12 мкР/ч.

Показатели в других населенных пунктах:

Золочев — 13 мкР/ч;

Богодухов — 14 мкР/ч;

Коломак — 14 мкР/ч;

Печенеги — 13 мкР/ч;

Слобожанское — 15 мкР/ч;

Лозова — 16 мкР/год;

Изюм — 13 мкР/ч.

Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч. Все приведенные значения не превышают этот показатель.

Ранее мы сообщали, что к Дню святого Николая в Харькове растет спрос на сладкие подарки для детей. В магазинах можно найти шоколадные наборы, фигурки, пряники и адвент-календари. Стоимость зависит от наполнения, веса и оформления. При этом за год такие подарки подорожали.

Также мы писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.