Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині збережеться холодна погода з нічними морозами та мінусовою температурою вдень. У п’ятницю, 27 листопада, істотних опадів не прогнозують, однак північний вітер посилюватиме відчуття холоду. У наступні дні морози стануть сильнішими, а на початку грудня місцями можливий невеликий сніг.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові

У п’ятницю, 27 листопада, у Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде північним, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3–5° морозу, а вдень — 0–2° морозу. Тож навіть у світлу пору доби стовпчики термометрів не піднімуться вище нуля.

Прогноз погоди на Харківщині

У Харківській області 27 листопада також буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Північний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура повітря опуститься до 2–7° морозу. Вдень прогнозують від 1° тепла до 4° морозу.

Погода на Харківщині до 1 грудня

Холодна погода збережеться в регіоні й протягом наступних днів. За прогнозом синоптиків, істотних опадів не буде, однак нічні морози посиляться.

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28 листопада: хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Уночі температура становитиме 4–9° морозу, вдень — 0–5° морозу.

29 листопада: мінлива хмарність, без опадів. Північно-східний вітер — 7–12 м/с. Уночі очікується 4–9° морозу, вдень — 1–6° морозу.

30 листопада: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 5–10° морозу, вдень — 2–7° морозу.

1 грудня: хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий сніг. На окремих ділянках доріг прогнозують ожеледицю. Вітер східний, 7–12 м/с. Уночі температура опуститься до 7–12° морозу, вдень становитиме 2–7° морозу.

Кліматичні рекорди Харкова 26 листопада

За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 26 листопада в Харкові фіксували як сильні морози, так і досить теплу погоду. Мінімальна температура повітря цього дня становила 19,4° морозу — такий показник зафіксували у 1999 році. Натомість найтепліше було у 1969 році, коли повітря прогрілося до 11,9° тепла. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить 0,2° морозу.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 08:00 26 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області перебував у межах норми. Найвищий із наведених показників зафіксували в Харкові — 17 мкР/год, найнижчий — у Берестині, де він становив 12 мкР/год.

Показники в інших населених пунктах:

Золочів — 13 мкР/год;

Богодухів — 14 мкР/год;

Коломак — 14 мкР/год;

Печеніги — 13 мкР/год;

Слобожанське — 15 мкР/год;

Лозова — 16 мкР/год;

Ізюм — 13 мкР/год.

Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год. Усі наведені значення не перевищують цього показника.

Раніше ми повідомляли, що до Дня святого Миколая в Харкові зростає попит на солодкі подарунки для дітей. У магазинах можна знайти шоколадні набори, фігурки, пряники та адвент-календарі. Вартість залежить від наповнення, ваги та оформлення. Водночас за рік такі подарунки стали дорожчими.

Також ми писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.