Женщины кормят голубей в мороз. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области завтра, 29 ноября, ожидается морозная погода без значительных осадков. Даже днем температура воздуха будет оставаться ниже нуля, а скорость ветра достигнет 12 м/с. В последний день осени и с началом календарной зимы синоптики прогнозируют дальнейшее усиление ночных морозов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды по Харьковской области. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове 29 ноября

По данным синоптиков, завтра, 29 ноября, в Харькове существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха составит от -7 до -5 °C, днём — от -5 до -3 °C. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

Погода в Харьковской области 29 ноября

На территории области будет облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ночью столбики термометров покажут от -9 до -4 °C, днём — от -6 до -1 °C. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

Погода в ближайшие дни в Харьковской области

В понедельник, 30 ноября, в Харьковской области усилятся ночные морозы. Температура воздуха ночью составит от -11 до -6 °C, днем — от -6 до -1 °C. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

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Во вторник, 1 декабря, температура воздуха останется неизменной: ночью от -11 до -6 °C, днем от -6 до -1 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер сменит направление на северное, а его скорость уменьшится до 3–8 м/с.

Напомним, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Также мы писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.

Кроме того, мы сообщали, что в Харьков из Краматорска волонтеры эвакуировали более полутысячи голубей. Их 70-летний хозяин два месяца искал возможность спасти своих любимцев и все это время отказывался уезжать без них