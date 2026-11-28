Жінки годують голубів під час морозу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області завтра, 29 листопада, очікується морозна погода без істотних опадів. Навіть удень температура повітря залишатиметься нижче нуля, а швидкість вітру сягатиме 12 м/с. В останній день осені та з початком календарної зими синоптики прогнозують подальше посилення нічних морозів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди по Харківщині. Фото: скриншот з Telegram

Погода в Харкові 29 листопада

За даними синоптиків, завтра, 29 листопада, у Харкові істотних опадів не передбачається. Вночі температура повітря становитиме від -7 до -5 °C, вдень — від -5 до -3 °C. Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Погода в Харківській області 29 листопада

На території області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від -9 до -4 °C, вдень — від -6 до -1 °C. Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Погода найближчими днями на Харківщині

У понеділок, 30 листопада, на Харківщині посиляться нічні морози. Температура повітря вночі становитиме від -11 до -6 °C, вдень — від -6 до -1 °C. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

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У вівторок, 1 грудня, температура повітря залишиться незмінною: вночі від -11 до -6 °C, вдень від -6 до -1 °C. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер змінить напрямок на північний, а його швидкість зменшиться до 3–8 м/с.

Нагадаємо, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Також ми писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.

Крім того, ми повідомляли, що до Харкова з Краматорська волонтери евакуювали понад півтисячі голубів. Їхній 70-річний господар два місяці шукав можливість врятувати своїх улюбленців і весь цей час відмовлявся виїжджати без них