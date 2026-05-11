Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На АЗС Харькова изменились цены: сколько стоит топливо 11 мая

На АЗС Харькова изменились цены: сколько стоит топливо 11 мая

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 16:38
На АЗС Харькова изменились цены: сколько стоит топливо 11 мая
Авто на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 11 мая, на заправках Харьковской области зафиксировано очередное изменение стоимости нефтепродуктов. После кратковременного снижения цен в конце прошлой недели, рынок снова демонстрирует восходящую динамику по основным позициям бензина, что продолжает держать водителей в напряжении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо

Согласно последним показателям, средняя стоимость топлива в регионе сегодня составляет:

  • бензин А-95 премиум — 77,85 грн/л;
  • бензин А-95 — 72,48 грн/л;
  • бензин А-92 — 66,93 грн/л;
  • дизельное топливо — 87,79 грн/л;
  • автомобильный газ — 48,01 грн/л.

Как изменились цены по сравнению с 10 мая

Анализ рынка свидетельствует о подорожании бензиновой группы по сравнению с прошлыми сутками. В частности, бензин марки А-95 премиум прибавил в цене сразу 71 копейку по сравнению с воскресным показателем в 77,14 грн/л. Популярный среди автовладельцев А-95 подорожал на 40 копеек (вчера его стоимость составляла 72,08 грн/л). Также на 40 копеек выросла цена на А-92, вернувшись к отметке 66,93 грн/л.

В то же время на рынке наблюдается и приятная для кошелька тенденция: дизельное топливо подешевело на 27 копеек (с 88,06 грн/л до 87,79 грн/л), а стоимость автомобильного газа снизилась на 9 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Читайте также:

Динамика цен в мае

Анализируя данные с 1 мая, можно увидеть, что первая декада месяца прошла под знаком постепенного, но уверенного подорожания большинства видов топлива.

  • Бензин А-95+ и А-95: Наибольший рост продемонстрировал премиальный сегмент. Если 1 мая литр А-95+ стоил 75,85 грн, то по состоянию на 11 мая его цена выросла ровно на 2 гривны. Обычный А-95 за этот же период прибавил в стоимости 1 гривну и 2 копейки (с 71,48 грн до 72,48 грн).
  • Дизельное топливо: Ситуация с дизелем была наиболее турбулентной. Начав месяц с отметки 87,78 грн/л, цена стремительно пошла вверх, достигнув пика 7 мая (88,65 грн/л). Однако к 11 мая произошла коррекция, и стоимость практически вернулась к уровням начала месяца (87,79 грн/л).
  • Бензин А-92: Эта марка топлива оказалась самой стабильной. На протяжении почти всего периода цена держалась на уровне 66,93 грн/л, за исключением кратковременного снижения 8-10 мая, после чего снова вернулась к первоначальному показателю.
  • Автогаз: Голубое топливо демонстрирует хоть и медленную, но стабильную тенденцию к удешевлению. С 1 мая цена снизилась с 48,18 грн/л до 48,01 грн/л, что является позитивным сигналом для владельцев авто с ГБО.

Почему топливо продолжает колебаться

Эксперты отмечают, что текущая ситуация обусловлена нестабильностью на внешних рынках и локальными вызовами. Несмотря на сезонный рост спроса из-за весенне-полевых работ, цены на дизель несколько скорректировались благодаря налаживанию новых логистических цепей. Однако бензин остается уязвимым к валютным колебаниям и затратам на транспортировку.

Дополнительным фактором риска для Харьковщины остается ситуация с безопасностью. Постоянные атаки врага на объекты топливной инфраструктуры и АЗС заставляют сети закладывать в стоимость повышенные расходы на страхование и оперативное восстановление повреждений.

Стоит помнить, что цены на конкретных автозаправочных станциях могут отличаться в зависимости от программы лояльности и бренда сети.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 9 и 10 мая временно меняли работу общественного транспорта. Из-за ремонтных работ часть трамваев не будет курсировать, а один из троллейбусных маршрутов изменит схему движения.

Также Новини.LIVE писали, с начала полномасштабной войны в Харькове горожане бесплатно пользуются общественным транспортом. Город остается прифронтовым и живет под постоянными тревогами. Власти объясняют, что сейчас брать деньги с пассажиров неуместно.

цены на топливо Харьков АЗС
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации