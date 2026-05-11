На АЗС Харькова изменились цены: сколько стоит топливо 11 мая

Авто на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 11 мая, на заправках Харьковской области зафиксировано очередное изменение стоимости нефтепродуктов. После кратковременного снижения цен в конце прошлой недели, рынок снова демонстрирует восходящую динамику по основным позициям бензина, что продолжает держать водителей в напряжении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо

Согласно последним показателям, средняя стоимость топлива в регионе сегодня составляет:

бензин А-95 премиум — 77,85 грн/л;

бензин А-95 — 72,48 грн/л;

бензин А-92 — 66,93 грн/л;

дизельное топливо — 87,79 грн/л;

автомобильный газ — 48,01 грн/л.

Как изменились цены по сравнению с 10 мая

Анализ рынка свидетельствует о подорожании бензиновой группы по сравнению с прошлыми сутками. В частности, бензин марки А-95 премиум прибавил в цене сразу 71 копейку по сравнению с воскресным показателем в 77,14 грн/л. Популярный среди автовладельцев А-95 подорожал на 40 копеек (вчера его стоимость составляла 72,08 грн/л). Также на 40 копеек выросла цена на А-92, вернувшись к отметке 66,93 грн/л.

В то же время на рынке наблюдается и приятная для кошелька тенденция: дизельное топливо подешевело на 27 копеек (с 88,06 грн/л до 87,79 грн/л), а стоимость автомобильного газа снизилась на 9 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Читайте также:

Динамика цен в мае

Анализируя данные с 1 мая, можно увидеть, что первая декада месяца прошла под знаком постепенного, но уверенного подорожания большинства видов топлива.

Бензин А-95+ и А-95: Наибольший рост продемонстрировал премиальный сегмент. Если 1 мая литр А-95+ стоил 75,85 грн, то по состоянию на 11 мая его цена выросла ровно на 2 гривны. Обычный А-95 за этот же период прибавил в стоимости 1 гривну и 2 копейки (с 71,48 грн до 72,48 грн).

Дизельное топливо: Ситуация с дизелем была наиболее турбулентной. Начав месяц с отметки 87,78 грн/л, цена стремительно пошла вверх, достигнув пика 7 мая (88,65 грн/л). Однако к 11 мая произошла коррекция, и стоимость практически вернулась к уровням начала месяца (87,79 грн/л).

Бензин А-92: Эта марка топлива оказалась самой стабильной. На протяжении почти всего периода цена держалась на уровне 66,93 грн/л, за исключением кратковременного снижения 8-10 мая, после чего снова вернулась к первоначальному показателю.

Автогаз: Голубое топливо демонстрирует хоть и медленную, но стабильную тенденцию к удешевлению. С 1 мая цена снизилась с 48,18 грн/л до 48,01 грн/л, что является позитивным сигналом для владельцев авто с ГБО.

Почему топливо продолжает колебаться

Эксперты отмечают, что текущая ситуация обусловлена нестабильностью на внешних рынках и локальными вызовами. Несмотря на сезонный рост спроса из-за весенне-полевых работ, цены на дизель несколько скорректировались благодаря налаживанию новых логистических цепей. Однако бензин остается уязвимым к валютным колебаниям и затратам на транспортировку.

Дополнительным фактором риска для Харьковщины остается ситуация с безопасностью. Постоянные атаки врага на объекты топливной инфраструктуры и АЗС заставляют сети закладывать в стоимость повышенные расходы на страхование и оперативное восстановление повреждений.

Стоит помнить, что цены на конкретных автозаправочных станциях могут отличаться в зависимости от программы лояльности и бренда сети.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 9 и 10 мая временно меняли работу общественного транспорта. Из-за ремонтных работ часть трамваев не будет курсировать, а один из троллейбусных маршрутов изменит схему движения.

Также Новини.LIVE писали, с начала полномасштабной войны в Харькове горожане бесплатно пользуются общественным транспортом. Город остается прифронтовым и живет под постоянными тревогами. Власти объясняют, что сейчас брать деньги с пассажиров неуместно.