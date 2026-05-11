На АЗС Харкова змінились ціни: скільки коштує пальне 11 травня

Авто на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 11 травня, на заправках Харківської області зафіксовано чергову зміну вартості нафтопродуктів. Після короткочасного зниження цін наприкінці минулого тижня, ринок знову демонструє висхідну динаміку за основними позиціями бензину, що продовжує тримати водіїв у напруженні.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне

Згідно з останніми показниками, середня вартість пального в регіоні сьогодні становить:

бензин А-95 преміум — 77,85 грн/л;

бензин А-95 — 72,48 грн/л;

бензин А-92 — 66,93 грн/л;

дизельне пальне — 87,79 грн/л;

автомобільний газ — 48,01 грн/л.

Як змінилися ціни порівняно з 10 травня

Аналіз ринку свідчить про подорожчання бензинової групи порівняно з минулою добою. Зокрема, бензин марки А-95 преміум додав у ціні одразу 71 копійку порівняно з недільним показником у 77,14 грн/л. Популярний серед автовласників А-95 подорожчав на 40 копійок (учора його вартість складала 72,08 грн/л). Також на 40 копійок зросла ціна на А-92, повернувшись до позначки 66,93 грн/л.

Водночас на ринку спостерігається і приємна для гаманця тенденція: дизельне пальне здешевшало на 27 копійок (з 88,06 грн/л до 87,79 грн/л), а вартість автомобільного газу знизилася на 9 копійок порівняно з учорашнім днем.

Динаміка цін у травні ​

Аналізуючи дані з 1 травня, можна побачити, що перша декада місяця пройшла під знаком поступового, але впевненого подорожчання більшості видів пального.

Бензин А-95+ та А-95: Найбільше зростання продемонстрував преміальний сегмент. Якщо 1 травня літр А-95+ коштував 75,85 грн, то станом на 11 травня його ціна зросла рівно на 2 гривні. Звичайний А-95 за цей же період додав у вартості 1 гривню та 2 копійки (з 71,48 грн до 72,48 грн).

Дизельне пальне: Ситуація з дизелем була найбільш турбулентною. Почавши місяць з позначки 87,78 грн/л, ціна стрімко пішла вгору, досягнувши піка 7 травня (88,65 грн/л). Проте до 11 травня відбулася корекція, і вартість практично повернулася до рівнів початку місяця (87,79 грн/л).

Бензин А-92: Ця марка пального виявилася найстабільнішою. Протягом майже всього періоду ціна трималася на рівні 66,93 грн/л, за винятком короткочасного зниження 8-10 травня, після чого знову повернулася до початкового показника.

Автогаз: Блакитне паливо демонструє хоч і повільну, але стабільну тенденцію до здешевлення. З 1 травня ціна знизилася з 48,18 грн/л до 48,01 грн/л, що є позитивним сигналом для власників авто з ГБО.

Чому пальне продовжує коливатися

Експерти зазначають, що поточна ситуація зумовлена нестабільністю на зовнішніх ринках та локальними викликами. Попри сезонне зростання попиту через весняно-польові роботи, ціни на дизель дещо скоригувалися завдяки налагодженню нових логістичних ланцюгів. Проте бензин залишається вразливим до валютних коливань та витрат на транспортування.

Додатковим фактором ризику для Харківщини залишається безпекова ситуація. Постійні атаки ворога на об'єкти паливної інфраструктури та АЗС змушують мережі закладати у вартість підвищені витрати на страхування та оперативне відновлення пошкоджень.

Варто пам’ятати, що ціни на конкретних автозаправних станціях можуть різнитися залежно від програми лояльності та бренду мережі.

