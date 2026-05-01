На АЗС Харькова снова изменились цены: стоимость топлива 1 мая

В пятницу, 1 мая, на заправках Харьковской области обновились ценники на все виды топлива. После небольшого снижения, которое наблюдалось накануне, ситуация на рынке демонстрирует новую амплитуду. Разрыв между предложениями разных сетей остается существенным.

Журналисты Новини.LIVE посетили несколько АЗС в Харькове и зафиксировали актуальные цены на топливо по состоянию на 1 мая.

Актуальная стоимость топлива

Согласно актуальным данным из основных заправочных станций региона, по состоянию на сегодня зафиксированы следующие цены:

Сеть WOG

ДТ (Евро): 89.9 грн/л

ДТ (Mustang): 92.9 грн/л

А-95 (Евро): 75.9 грн/л

95 (Mustang): 78.9 грн/л

100 (Mustang): 85.9 грн/л

Сеть БРСМ-Нафта

95 Euro Plus: 69.99 грн/л

95E Premium+: 57.99 грн/л

ДП Euro: 86.79 грн/л

ГАЗ Плюс: 47.29 грн/л

EcoBlue: 43.99 грн/л

Сеть OVIS

95: 73.49 грн/л

95 Active: 76.49 грн/л

92: 70.49 грн/л

ДП: 88.90 грн/л

ГАЗ: 47.49 грн/л

Динамика за сутки

Если сравнивать сегодняшние показатели со средними данными за 30 апреля, можно заметить определенный рост в отдельных сетях по сравнению со вчерашним удешевлением. Например, бензин А-95 на WOG (75.90 грн) сейчас немного дороже вчерашнего среднего показателя по области (75.85 грн).

Наиболее ощутимая разница наблюдается в стоимости дизельного топлива. Если вчера средняя цена составляла 87.85 грн, то сегодня в премиальных сетях она достигает 89.90-92.90 грн. В то же время автомобильный газ демонстрирует тенденцию к снижению: сегодня его можно найти по 47.29-47.49 грн, что ниже вчерашнего среднего уровня в 48.26 грн.

Анализ ситуации на рынке

Дизельное топливо остается самым дорогим сегментом, прочно закрепившись выше отметки в 86 грн за литр. Премиальные марки бензина также удерживаются в верхнем ценовом диапазоне, тогда как рынок автомобильного газа выглядит наиболее стабильным.

Стоит помнить, что высокая стоимость топлива продолжает зависеть от мировых цен на нефть и логистических особенностей поставок в прифронтовые регионы.

