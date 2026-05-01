На АЗС Харкова знову змінилися ціни: вартість палива 1 травня

Ціни на АЗС.

У п'ятницю, 1 травня, на заправках Харківської області оновилися цінники на всі види пального. Після невеликого зниження, яке спостерігалося напередодні, ситуація на ринку демонструє нову амплітуду. Розрив між пропозиціями різних мереж залишається суттєвим.

Журналісти Новини.LIVE відвідали декілька АЗС у Харкові та зафіксували актуальні ціни на пальне станом на 1 травня.

Актуальна вартість пального

Згідно з актуальними даними з основних заправних станцій регіону, станом на сьогодні зафіксовані такі ціни:

Мережа WOG

ДП (Євро): 89.9 грн/л

ДП (Mustang): 92.9 грн/л

А-95 (Євро): 75.9 грн/л

95 (Mustang): 78.9 грн/л

100 (Mustang): 85.9 грн/л

Мережа БРСМ-Нафта

95 Euro Plus: 69.99 грн/л

95E Premium+: 57.99 грн/л

ДП Euro: 86.79 грн/л

ГАЗ Plus: 47.29 грн/л

EcoBlue: 43.99 грн/л

Мережа OVIS

95: 73.49 грн/л

95 Active: 76.49 грн/л

92: 70.49 грн/л

ДП: 88.90 грн/л

ГАЗ: 47.49 грн/л

Динаміка за добу

Якщо порівнювати сьогоднішні показники з середніми даними за 30 квітня, можна помітити певне зростання в окремих мережах порівняно з вчорашнім здешевленням. Наприклад, бензин А-95 на WOG (75.90 грн) наразі трохи дорожчий за вчорашній середній показник по області (75.85 грн).

Найбільш відчутна різниця спостерігається у вартості дизельного пального. Якщо вчора середня ціна становила 87.85 грн, то сьогодні в преміальних мережах вона сягає 89.90–92.90 грн. Водночас автомобільний газ демонструє тенденцію до зниження: сьогодні його можна знайти за 47.29–47.49 грн, що нижче за вчорашній середній рівень у 48.26 грн.

Аналіз ситуації на ринку

Дизельне пальне залишається найдорожчим сегментом, міцно закріпившись вище позначки у 86 грн за літр. Преміальні марки бензину також утримуються у верхньому ціновому діапазоні, тоді як ринок автомобільного газу виглядає найбільш стабільним.

Варто пам’ятати, що висока вартість пального продовжує залежати від світових цін на нафту та логістичних особливостей постачання в прифронтові регіони.

Як повідомляли Новини.LIVE, що попри складну ситуацію в енергосистемі, з 1 травня вартість комунальних послуг для жителів Харкова залишиться на тому ж рівні, що у квітні. Міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.

Також Новини.LIVE писали, що у частині Новобаварського району Харкова заплановане тимчасове відключення електроенергії 3 травня. Світла не буде через проведення невідкладних ремонтних робіт у мережах. Без електропостачання залишаться десятки вулиць району.