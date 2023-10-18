Прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября.

Какую погоду ожидать в Харькове 18 октября: синоптики рассказали
Среда, 18 октября, обещает жителям Харьковской области приятные погодные условия. Переменная облачность без осадков, что обещает яркий и сухой день.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 18 октября
Ночью и утром следует готовиться к слабому туману, который, однако, быстро рассеется с появлением солнечных лучей.
Ветер в этот день дует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, создавая комфортные условия.
По температуре воздуха ночью в области ожидается от 4°C мороза до 1°C тепла, а днем термометры поднимутся до 5-10°C тепла.
Какая будет погода в Харькове сегодня
В самом Харькове ночью будет прохладно, с температурой от 0°C до 2°C мороза, но днем ожидается приятная погода с температурой 7-9°C тепла.
Напомним, что в среду, 18 октября, в Украине местами возможен мороз (0-2°C). Обойдется без осадков, но утром возможны туманы. Днем колонки термометров покажут +7...+13°C.
Также мы писали о том, что 18 октября по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будет туман.
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