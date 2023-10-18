Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Какую погоду ожидать в Харькове 18 октября: синоптики рассказали arrow

Какую погоду ожидать в Харькове 18 октября: синоптики рассказали

18 октября 2023 07:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября.
Сад имени Т. Шевченко. Иллюстративное фото: Василий Голосный / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Среда, 18 октября, обещает жителям Харьковской области приятные погодные условия. Переменная облачность без осадков, что обещает яркий и сухой день.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 18 октября

Ночью и утром следует готовиться к слабому туману, который, однако, быстро рассеется с появлением солнечных лучей.

Ветер в этот день дует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, создавая комфортные условия.

По температуре воздуха ночью в области ожидается от 4°C мороза до 1°C тепла, а днем термометры поднимутся до 5-10°C тепла.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Какая будет погода в Харькове сегодня

В самом Харькове ночью будет прохладно, с температурой от 0°C до 2°C мороза, но днем ожидается приятная погода с температурой 7-9°C тепла.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что в среду, 18 октября, в Украине местами возможен мороз (0-2°C). Обойдется без осадков, но утром возможны туманы. Днем колонки термометров покажут +7...+13°C.

Также мы писали о том, что 18 октября по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будет туман.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме