Прогноз погоди у Харкові та області на 18 жовтня

Сад імені Т. Шевченка. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook

Середа, 18 жовтня, обіцяє мешканцям Харківської області приємні погодні умови. Очікується мінлива хмарність без опадів, що обіцяє яскравий та сухий день.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харківській області 18 жовтня

Вночі та вранці слід бути готовими до слабкого туману, який, проте, швидко розсіється з появою сонячних променів.

Вітер у цей день дме з південного заходу зі швидкістю 5-10 м/с, створюючи комфортні умови.

Щодо температури повітря, то вночі в області очікується від 4°C морозу до 1°C тепла, а вдень термометри піднімуться до 5-10°C тепла.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Якою буде погода у Харкові сьогодні

У самому Харкові вночі буде прохолодно, з температурою від 0 ° C до 2 ° C морозу, але вдень очікується приємна погода з температурою 7-9 ° C тепла.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що у середу, 18 жовтня, в Україні місцями можливий мороз (0-2°C). Обійдеться без опадів, проте зранку можливі тумани. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+13°C.

Також ми писали про те, що 18 жовтня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде туман.