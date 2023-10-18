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На яку погоду очікувати у Харкові 18 жовтня: синоптики розповіли

18 жовтня 2023 07:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 18 жовтня
Сад імені Т. Шевченка. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Середа, 18 жовтня, обіцяє мешканцям Харківської області приємні погодні умови. Очікується мінлива хмарність без опадів, що обіцяє яскравий та сухий день.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Вночі та вранці слід бути готовими до слабкого туману, який, проте, швидко розсіється з появою сонячних променів.

Вітер у цей день дме з південного заходу зі швидкістю 5-10 м/с, створюючи комфортні умови.

Щодо температури повітря, то вночі в області очікується від 4°C морозу до 1°C тепла, а вдень термометри піднімуться до 5-10°C тепла.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Якою буде погода у Харкові сьогодні

У самому Харкові вночі буде прохолодно, з температурою від 0 ° C до 2 ° C морозу, але вдень очікується приємна погода з температурою 7-9 ° C тепла.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що у середу, 18 жовтня, в Україні місцями можливий мороз (0-2°C). Обійдеться без опадів, проте зранку можливі тумани. Вдень стовпчики термометрів покажуть +7...+13°C.

Також ми писали про те, що 18 жовтня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде туман.

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