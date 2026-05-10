На Харьков идут дожди, туман и первые грозы: погода на завтра

После нескольких теплых и сухих дней погода на Харьковщине на чнет меняться. Уже в понедельник, 11 мая, синоптики прогнозируют дожди, туман и местами грозы.

Погода в Харькове на 11 мая

В Харькове 11 мая ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадки усилятся. Также в ночные и утренние часы прогнозируют слабый туман. Ветер будет южным, 5-10 м/с. В Харькове ночью прогнозируют +12...+14 °C, а днем — +20...+22 °C.

Погода на Харьковщине на 11 мая

На Харьковщине тоже будет облачно. В некоторых районах области возможны грозы, а утром туман. Температура воздуха по области ночью составит +10...+15 °C, днем воздух прогреется до +17...+22 °C.

В то же время 11 мая в лесах Харьковской области и в дальнейшем будет сохраняться чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Когда изменится дождливая погода в Харькове

По предварительным прогнозам, дождливая погода задержится и в начале новой недели. 12 мая на Харьковщине ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь и утренний туман. Температура ночью составит +9...+14 °C, днем — +19...+24 °C.

13 мая синоптики также прогнозируют дожди и местами грозы. Температура воздуха существенно не изменится: ночью +9...+14 °C, днем — до +24 °C.

