Главная Харьков На Харьков идут дожди, туман и первые грозы: погода на завтра

На Харьков идут дожди, туман и первые грозы: погода на завтра

Дата публикации 10 мая 2026 17:34
Женщина идет под зонтом. Фото: Новини.LIVE

После нескольких теплых и сухих дней погода на Харьковщине на чнет меняться. Уже в понедельник, 11 мая, синоптики прогнозируют дожди, туман и местами грозы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Погода в Харькове на 11 мая

В Харькове 11 мая ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадки усилятся. Также в ночные и утренние часы прогнозируют слабый туман. Ветер будет южным, 5-10 м/с. В Харькове ночью прогнозируют +12...+14 °C, а днем — +20...+22 °C.

Погода на Харьковщине на 11 мая

На Харьковщине тоже будет облачно. В некоторых районах области возможны грозы, а утром туман. Температура воздуха по области ночью составит +10...+15 °C, днем воздух прогреется до +17...+22 °C.

В то же время 11 мая в лесах Харьковской области и в дальнейшем будет сохраняться чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Прогноз пожарной опасности на Харьковщине. Фото: скриншот из Telegram

Когда изменится дождливая погода в Харькове

По предварительным прогнозам, дождливая погода задержится и в начале новой недели. 12 мая на Харьковщине ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь и утренний туман. Температура ночью составит +9...+14 °C, днем — +19...+24 °C.

13 мая синоптики также прогнозируют дожди и местами грозы. Температура воздуха существенно не изменится: ночью +9...+14 °C, днем — до +24 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Харькове 10 мая прогнозировали теплую погоду без резких температурных изменений. Днем воздух прогревался до почти летних показателей +27 °C.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили крыши домов.

Новости Харькова дождь прогноз погоды гроза погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
