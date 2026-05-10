На Харків йдуть дощі, туман і перші грози: погода на завтра

Після кількох теплих і сухих днів погода на Харківщині почне змінюватися. Уже в понеділок, 11 травня, синоптики прогнозують дощі, туман та місцями грози.

Погода у Харкові на 11 травня

У Харкові 11 травня очікується хмарна погода. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень опади посиляться. Також у нічні та ранкові години прогнозують слабкий туман. Вітер буде південним, 5-10 м/с. У Харкові вночі прогнозують +12…+14 °C, а вдень — +20…+22 °C.

Погода на Харкіщині на 11 травня

На Харківщині теж буде хмарно. У деяких районах області можливі грози, а вранці туман. Температура повітря по області вночі становитиме +10…+15 °C, вдень повітря прогріється до +17…+22 °C.

Водночас 11 травня у лісах Харківської області й надалі зберігатиметься надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.

Коли зміниться дощова погода у Харкові

За попередніми прогнозами, дощова погода затримається і на початку нового тижня. 12 травня на Харківщині очікується хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ та ранковий туман. Температура вночі становитиме +9…+14 °C, вдень — +19…+24 °C.

13 травня синоптики також прогнозують дощі та місцями грози. Температура повітря суттєво не зміниться: вночі +9…+14 °C, вдень — до +24 °C.

