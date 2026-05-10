Харків На Харків йдуть дощі, туман і перші грози: погода на завтра

На Харків йдуть дощі, туман і перші грози: погода на завтра

Дата публікації: 10 травня 2026 17:34
Жінка йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Після кількох теплих і сухих днів погода на Харківщині почне змінюватися. Уже в понеділок, 11 травня, синоптики прогнозують дощі, туман та місцями грози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода у Харкові на 11 травня

У Харкові 11 травня очікується хмарна погода. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень опади посиляться. Також у нічні та ранкові години прогнозують слабкий туман. Вітер буде південним, 5-10 м/с. У Харкові вночі прогнозують +12…+14 °C, а вдень — +20…+22 °C.

Погода на Харкіщині на 11 травня

На Харківщині теж буде хмарно. У деяких районах області можливі грози, а вранці туман. Температура повітря по області вночі становитиме +10…+15 °C, вдень повітря прогріється до +17…+22 °C.

Водночас 11 травня у лісах Харківської області й надалі зберігатиметься надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.

Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: скриншот з Telegram

Коли зміниться дощова погода у Харкові

За попередніми прогнозами, дощова погода затримається і на початку нового тижня. 12 травня на Харківщині очікується хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ та ранковий туман. Температура вночі становитиме +9…+14 °C, вдень — +19…+24 °C.

13 травня синоптики також прогнозують дощі та місцями грози. Температура повітря суттєво не зміниться: вночі +9…+14 °C, вдень — до +24 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у Харкові 10 травня прогнозували теплу погоду без різких температурних змін. Вдень повітря прогрівалося до майже літніх показників +27 °C.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові в неділю, 26 квітня, пронеслася потужна вітрова буря. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, які повалили дерева, обірвали електролінії та пошкодили дахи будинків.

Новини Харкова дощ прогноз погоди гроза погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин

Лілія Швець
