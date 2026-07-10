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На Харьков надвигается непогода: штормовое предупреждение

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Дата публикации 10 июля 2026 18:17
Прогноз погоды в Харьковской области на 11 июля: грозы и дожди
Девушка с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Дождливая погода с грозами продолжает царить в Харьковской области в разгар лета. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, однако успокаивают, что ближе к середине месяца в регионе начнётся постепенное потепление, а осадки наконец прекратятся.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 11 июля

В четверг, 11 июля, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Объявлен I уровень опасности (желтый) из-за гроз. Ветер будет юго-западным со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: ночью обойдется без значительных осадков. Температура воздуха составит +11…+16°. Днем пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, а столбики термометров поднимутся до +20…+25°.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +12…+14° без существенных осадков. Днем ожидается кратковременный дождь и гроза, а воздух прогреется до +21…+23°.

Пожарная опасность в регионе

На фоне влажной погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 11 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Харькове и Лозовой прогнозируется средний (третий) класс опасности. Низкий уровень ожидается в Слобожанском и Изюме. В то же время в Золочеве, Богодухове, Коломаке, Великом Бурлуке, Купянске и Берестине угроза полностью отсутствует. Несмотря на дождливую погоду, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

Прогноз на 12–20 июля

Влажная и прохладная погода задержится ещё на несколько дней, после чего лето вновь полноценно вступит в свои права:

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  • 12 июля: Облачно с прояснениями. Ожидается дождь, днём местами гроза. Ветер западной четверти, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°, днём — +21…+26°.
  • 13 июля: В регионе сохранится облачность с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Ночью ожидается +11…+16°, днём воздух прогреется до +21…+26°.
  • 14 июля: Будет облачно с прояснениями, прогнозируется небольшой дождь, местами прогремит гроза. Ветер западной четверти, 5–10 м/с. Стойки термометров покажут +12…+17° ночью и +23…+28° днем.
  • 15 июля: Ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура ночью — +13…+18°, днем воздух прогреется до комфортных +24…+29°.
  • 16–20 июля: По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, в этот период осадки наконец прекратятся. В Харьковской области установится сухая солнечная погода. Ночная температура составит +16…+22°, а днём столбики термометров покажут по-настоящему жаркие +24…+30°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Также Новини.LIVE писали, что на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться ещё два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Харьковская область прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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