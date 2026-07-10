Прогноз погоди на Харківщині 11 липня: грози та дощі

Дівчина з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Дощова погода з грозами продовжує панувати на Харківщині у розпал літа. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, проте заспокоюють, що ближче до середини місяця в регіоні почнеться поступове потепління, а опади нарешті припиняться.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 11 липня

У четвер, 11 липня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через грози. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: вночі минеться без істотних опадів. Температура повітря становитиме +11…+16°. Вдень пройде короткочасний дощ, прогримить гроза, а стовпчики термометрів піднімуться до +20…+25°.

У Харкові: нічна температура буде в межах +12…+14° без істотних опадів. Вдень очікується короткочасний дощ і гроза, а повітря прогріється до +21…+23°.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із вологою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 11 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Харкові та Лозовій прогнозують середній (третій) клас небезпеки. Низький рівень очікується у Слобожанському та Ізюмі. Водночас у Золочеві, Богодухові, Коломаку, Великому Бурлуці, Куп'янську та Берестині загроза повністю відсутня. Попри дощову погоду, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику бути пильними.

Прогноз на 12–20 липня

Волога та свіжа погода затримається ще на кілька днів, після чого літо знову повноцінно вступить у свої права:

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12 липня: Хмарно з проясненнями. Очікується дощ, вдень місцями гроза. Вітер західної чверті, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16°, вдень — +21…+26°.

13 липня: У регіоні збережеться хмарність із проясненнями. Пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Вночі очікується +11…+16°, вдень повітря прогріється до +21…+26°.

14 липня: Буде хмарно з проясненнями, прогнозують невеликий дощ, місцями прогримить гроза. Вітер західної чверті, 5–10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +12…+17° вночі та +23…+28° вдень.

15 липня: Очікується мінлива хмарність та невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі — +13…+18°, вдень повітря прогріється до комфортних +24…+29°.

16–20 липня: За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, у цей період опади нарешті припиняться. На Харківщині встановиться суха сонячна погода. Нічна температура становитиме +16…+22°, а вдень стовпчики термометрів покажуть по-справжньому спекотні +24…+30°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

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