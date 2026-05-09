На Харьков надвигается жара до +27 °C: опасность для лесов

В воскресенье, 10 мая, в Харькове и области прогнозируют теплую погоду без резких температурных изменений. Днем воздух прогреется до почти летних показателей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове на 10 мая 2026 года

В Харькове ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью температура составит +11...+13 °C, а днем поднимется до +24...+26 °C.

Погода в Харьковской области на 10 мая 2026 года

По Харьковской области также будет переменно облачно. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а вечером местами возможен небольшой дождь.

Температура ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, днем воздух прогреется до +22...+27 °C.

Пожарная опасность на Харьковщине

В то же время синоптики предупреждают о высоком риске пожаров. 10 и 11 мая в лесах Харьковской области будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Из-за сухой и теплой погоды жителей региона призывают не разжигать костры в лесах и на открытых территориях и соблюдать правила пожарной безопасности.

