Главная Харьков На Харьков надвигается жара до +27 °C: опасность для лесов

На Харьков надвигается жара до +27 °C: опасность для лесов

Дата публикации 9 мая 2026 18:03
Люди гуляют возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 10 мая, в Харькове и области прогнозируют теплую погоду без резких температурных изменений. Днем воздух прогреется до почти летних показателей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Прогноз погоды в Харькове на 10 мая 2026 года

В Харькове ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью температура составит +11...+13 °C, а днем поднимется до +24...+26 °C.

Погода в Харьковской области на 10 мая 2026 года

По Харьковской области также будет переменно облачно. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а вечером местами возможен небольшой дождь.

Температура ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, днем воздух прогреется до +22...+27 °C.

Пожарная опасность на Харьковщине

В то же время синоптики предупреждают о высоком риске пожаров. 10 и 11 мая в лесах Харьковской области будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Из-за сухой и теплой погоды жителей региона призывают не разжигать костры в лесах и на открытых территориях и соблюдать правила пожарной безопасности.

Прогноз пожарной опасности на Харьковщине. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, что в Харькове и области ночью 3 и 4 мая были сильные заморозки. Из-за этого синоптики объявляли II уровень опасности — оранжевый.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили крыши домов.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
