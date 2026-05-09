Головна Харків На Харків суне спека до +27 °C: небезпека для лісів

На Харків суне спека до +27 °C: небезпека для лісів

Дата публікації: 9 травня 2026 18:03
Люди гуляють біля фонтану.

У неділю, 10 травня, у Харкові та області прогнозують теплу погоду без різких температурних змін. Вдень повітря прогріється до майже літніх показників.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні.

Прогноз погоди у Харкові на 10 травня 2026

У Харкові очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі температура становитиме +11...+13 °C, а вдень підніметься до +24...+26 °C.

Погода у Харківській області на 10 травня 2026 року

По Харківській області також буде мінливо хмарно. Вночі істотних опадів не прогнозують, а ввечері місцями можливий невеликий дощ.

Температура вночі коливатиметься в межах +9...+14 °C, вдень повітря прогріється до +22...+27 °C.

Пожежна небезпека на Харківщині

Водночас синоптики попереджають про високий ризик пожеж. 10 та 11 травня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п’ятого класу. Через суху та теплу погоду жителів регіону закликають не розпалювати багаття в лісах і на відкритих територіях та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у Харкові та області вночі 3 та 4 травня були сильні заморозки. Через це синоптики оголошували II рівень небезпечності — помаранчевий.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові в неділю, 26 квітня, пронеслася потужна вітрова буря. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, які повалили дерева, обірвали електролінії та пошкодили дахи будинків.

пожежна небезпека Новини Харкова прогноз погоди температура повітря
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
