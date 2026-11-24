Девушка включает генератор. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области введены аварийные отключения электроэнергии. В связи с этим фактические перебои с электроснабжением могут не совпадать с ранее опубликованными почасовыми графиками. Жителей просят экономно пользоваться электроприборами и следить за сообщениями энергетиков, ведь ситуация в энергосистеме может меняться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Харьковоблэнерго».

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Аварийные отключения в Харьковской области

Во вторник, 24 ноября, в Харьковской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Ограничения ввели из-за вынужденных мер в энергосистеме. Жителей области призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии и по возможности сократить использование электроприборов.

Важно учитывать, что аварийные отключения могут происходить вне рамок заранее обнародованных графиков. Поэтому предварительное расписание почасовых отключений не следует воспринимать как актуальное для периода действия аварийных ограничений.

Какие графики действовали ранее

До введения аварийных отключений на 24 ноября в Харьковской области планировались почасовые ограничения электроснабжения в течение суток — с 00:00 до 24:00.

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Согласно предварительному расписанию, свет должны были отключать в следующих очередях:

1.1 — 00:00–01:30, 08:30–15:30, 19:00–22:30.

1.2 — 00:00–01:30, 06:00–15:30, 19:00–22:30.

2.1 и 2.2 — 08:30–15:30, 19:00–22:30.

3.1 — 01:30–05:00, 08:30–15:30, 19:00–20:00, 22:30–24:00.

3.2 — 01:30–05:00, 15:30–20:00, 22:30–24:00.

4.1 — 15:30–20:00, 22:30–24:00.

4.2 — 15:30–19:00, 20:00–24:00.

5.1 и 5.2 — 05:00–08:30, 15:30–19:00.

6.1 — 06:00–08:30, 12:00–19:00.

6.2 — 06:00–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00.

Адреса по каждой очереди можно проверить на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго". Для промышленности и бизнеса предварительно также предусматривались графики ограничения мощности с 00:00 до 24:00. Энергетическая ситуация остается нестабильной, поэтому жителям Харьковской области следует следить за обновлениями от облэнерго.

Почему отключения света не снижают потребление

Даже в условиях регулярных и длительных отключений объем потребляемой электроэнергии у бытовых потребителей может не уменьшаться. Одна из причин — перенос основного потребления на часы, когда свет снова появляется. В это время люди включают стиральные и посудомоечные машины, готовят еду, заряжают гаджеты, нагревают воду бойлерами и пользуются другой техникой.

Кроме того, после возобновления электроснабжения необходимо заряжать аккумуляторы, инверторы и портативные зарядные станции, которые обеспечивали питание во время отключений. На уровень потребления также влияют сезонные условия. Зимой люди чаще пользуются электрообогревателями, дольше включают освещение и активнее нагревают воду. Дополнительная нагрузка возникает и тогда, когда из-за отсутствия газа или централизованного отопления жители переходят на электрические приборы для приготовления пищи, обогрева и бытовых нужд.

Отметим, что в Харькове проезд в общественном транспорте для населения остается бесплатным. Пока его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование.

Также добавим, что в Харькове планируют запустить совместное производство лифтов с чешской компанией Vimislicki Elevators. Первые пять лифтов планируется собрать уже в течение ближайших шести месяцев. Для города это особенно важно, ведь тысячи лифтов нуждаются в обновлении, а новое предприятие может обеспечить рабочие места.